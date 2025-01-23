Экологический рейд в промзонах прошел по просьбе жителей в Люберцах

Глава округа Владимир Волков сообщил, что эти территории стали частью округа в декабре прошлого года в соответствии с законом Московской области, изменившим границы с Раменским округом. В ходе рейда специалисты выявили несколько нарушений, включая незаконное сжигание отходов и нелегальный мусорный полигон.

Он также уточнил, что владельцам участков выданы предостережения, а нанесенный экологический ущерб будет рассчитан и взыскан.

После завершения рейда начались работы по демонтажу печей, использовавшихся для сжигания отходов. В ближайшее время будет организован вывоз мусора. Теперь эти территории находятся под особым контролем и проверки будут проходить регулярно.