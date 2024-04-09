09 апреля 2024, 19:23

Экологический квест «Чистые игры» пройдет в Балашихе 27 апреля

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Экологический квест в рамках акции «Чистые игры» пройдет в конце месяца чистоты и порядка в городском округе Балашиха. Принять участие в мероприятии все желающие смогут бесплатно.

Участники акции помогут привести в порядок в Горенский лесопарк в микрорайоне 1 Мая. Начало сбора участников спортивно-экологического квеста в 11:00. Мероприятие стартует в 12:00. С собой приносить ничего не нужно - весь инвентарь, который пригодится во время уборки леса, выдадут прямо перед уборкой. Нужна только предварительная регистрация на сайте.

Кроме того, для всех, кто примет участие в квесте «Чистые игры», проведут множество викторин и интересных мастер-классов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что День добрых дел пройдет в Подмосковье 27 апреля.

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Благоустройство Субботник Балашиха
09 апреля 2024, 19:39
Свыше 100 семейных пар в Истре побывали на празднике в честь Дня беременных
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В честь Дня беременных в Истре прошел праздничный фестиваль. Участие в мероприятии приняли больше 100 семейных пар.

В честь Дня беременных в Истре, в молодежном центре «Мир», прошел праздник. Его инициатором уже второй год подряд становится заведующая женской консультацией Истринской больницы. Более 100 пар пришли на праздник. Они участвовали в мастер-классах, получали полезные советы от акушеров и задавали вопросы, а аниматоры присматривали за малышами.

«Такое мероприятие мы проводим уже не в первый раз. Видим к нему интерес. И очень важно, что будущие мамочки приходят вместе со своими мужьями, ведь в период беременности, подготовки к родам, необходима и мужская поддержка. Некоторые из мужчин даже не представляют, что может испытывать женщина, к примеру, во время самих родов. И мы такую возможность папам предоставляем с помощью электромиостимулятора, чтобы те смогли ощутить, что такое схватки. Конечно, не в полном мере, но всё же», - прокомментировала Айшат Вагабова.

Инициатором фестиваля уже второй год подряд становится заведующая женской консультацией Истринской больницы. Для участников подготовили интересные мастер-классы и лекции от акушеров. Некоторые пары пришли на праздник с детьми, за ними присматривали аниматоры, пока родители были заняты.

«Очень важно, что будущие мамочки приходят вместе со своими мужьями, ведь в период беременности, подготовки к родам, необходима и мужская поддержка. Некоторые из мужчин даже не представляют, что может испытывать женщина, к примеру, во время самих родов. И мы такую возможность папам предоставляем с помощью электромиостимулятора, чтобы те смогли ощутить, что такое схватки», - прокомментировала Айшат Вагабова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что во всех школах региона начали принимать заявления от будущих учеников первых классов.

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Беременность Истра Медицина
09 апреля 2024, 19:27
Свыше 120 памятников приведут в порядок в Истре к 9 Мая
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С третьего апреля в Истре муниципальная служба содержания приступила к работам по косметическому ремонту мемориалов к празднику 9 Мая. Всего в планах привести в порядок 122 памятника.

В конце апреля - начале мая на объектах Великой Отечественной войны высадят порядка 15 тысяч однолетних растений - Виол Виттрока.

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Рабочие очищают поверхности памятников от старых красок, проводят обеспыливание, подготовку поверхностей к грунтовочным и шпаклевочным работам. В дальнейшем их покрасят.

Первостепенная задача - навести порядок на всех объектах: прибрать территории, удалить мелкий мусор, собрать прошлогоднюю листву, вычистить смет на самих объектах и на подходах к ним, провести мойку дорожек, мемориалов, скульптур на всех памятных объектах.

Истра Памятники ВОВ
09 апреля 2024, 19:24
Мемориалы и памятники в химкинском микрорайоне Сходня привели в порядок
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Памятники «Отстоявшим Отчизну» и «Скорбящая мать» привели в порядок в микрорайоне Сходня городского округа Химки. Масштабная уборка прошла в рамках месяца чистоты и порядка.

Свыше 80 мемориалов установлено на всей территории Химок. Памятники промывают от пыли, зачищают старую краску и наносят новую. Вблизи каждого мемориала также благоустраивают территорию, а именно убирают мусор, облагораживают газон, расчищают плитку и пешеходные дорожки.

«На период месяца чистоты и порядка в Сходне запланированы и уже проводятся масштабные работы по уборке. Традиционно, внимание - общественным пространствам, дворовым территория и, конечно, дорогам. Вместе с коллегами по депутатскому корпусу контролируем ход работ, также выходим на обходы территорий вместе с жителями», - рассказал муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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Благоустройство Химки Памятники Дороги
09 апреля 2024, 19:08
Жителям Подмосковья рассказали о пользе сервиса «Госуслуги.Решаем вместе»
ГУСТ МО
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Новый сервис «Госуслуги.Решаем вместе» стал доступен и для пользователей мобильных устройств. Приложение можно загрузить как из российского магазина приложений RuStore, так и через социальную сеть «ВКонтакте». В официальном сообществе ГУСТ МО интегрирована удобная кнопка для скачивания программы.

С этим приложением жители Подмосковья могут сообщать о различных проблемах, таких как дефекты асфальтового покрытия, недостаток уличного освещения или скопления мусора на контейнерных площадках. Для этого нужно указать адрес на интерактивной карте в приложении, добавить фотографии или видео и описать суть проблемы.

Заявка будет автоматически передана в соответствующую службу, а пользователь получит уведомление о результатах после выполнения работ. Кроме того, приложение позволяет отслеживать события в районе, участвовать в общественных обсуждениях и голосованиях, а также просматривать прямые трансляции.

Загрузить приложение «Госуслуги.Решаем вместе» можно в российском магазине приложений RuStore по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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ЖКХ Госуслуги

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