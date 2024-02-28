Экологические уроки о пользе сортировки мусора провели в школе № 1 в Электростали

Более тысячи жителей и гостей спортивного Воскресенска приняли участие в увлекательной игре по разделению отходов во время уникального мастер-класса «ЭкоХоккей». Его проведение организовал региональный оператор по обращению с ТКО «ЭкоЛайн-Воскресенск» в сотрудничестве с АНО «ЭкоСпорт», сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

Мероприятие состоялось 25 февраля в парке культуры и отдыха «Москворецкий» в рамках праздника «Зима! Шайба! Парк!», посвященного любимому виду спорта жителей и гостей города. Это была пятая годовщина экологической версии игры в хоккей, которая стала традицией на городских мероприятиях.

Более 200 человек приняли участие в этом году. Участники игры должны были не только попасть точно в цель, но и правильно определить вид отходов на шайбе и в какой контейнер их следует отправить.

Участники игры в «ЭкоХоккей» улучшили свои знания о сортировке и переработке отходов, проведя время на свежем воздухе и получив памятные сувениры от организаторов.

Система раздельного сбора отходов в Подмосковье стала доступной каждому жителю с контейнерами для сухих отходов, предназначенных для переработки. На данный момент в Воскресенском кластере установлено более 3,3 тысячи контейнеров для раздельного сбора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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