25 июня 2024, 16:53

Экологическая выставка о раздельном сборе мусора прошла в Подмосковье

360
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В Подмосковье прошла экологическая выставка, посвященная раздельному сбору мусора. Председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами Лилия Белова рассказала Юлии Минаковской в «Интервью 360» об экспонатах выставки, а также об организации экологического воспитания в регионе.

Идея проведения выставки была приурочена к Всемирному дню охраны окружающей среды, который отмечается 5 июня. В этом году дата совпала с Петербургским экономическим форумом, поэтому мероприятие перенесли на 14 июня. Организаторы планируют повторить выставку в ноябре, приурочив ее к Всемирному дню переработки. На ней представят более широкую коллекцию товаров из вторсырья.

Цель экологической выставки, организованной Мособлдумой, заключалась в популяризации раздельного сбора мусора и демонстрации возможностей современных перерабатывающих заводов. Мероприятие показало, как вторичное сырье может превращаться в полезные товары.

«Экспонаты, конечно же, были. Заводы привезли непосредственно свои материалы, свои презентации и непосредственно привезли ту продукцию, которую можно было потрогать и пощупать своими руками», - прокомментировала Белова.

Это позволило участникам увидеть реальные результаты раздельного сбора мусора. Также была продемонстрирована техника, используемая для сбора и переработки отходов.

Особое внимание уделялось программе «Мегабаг», которая приобрела большую популярность среди населения. Ее суть заключается в создании удобных условий для сдачи вторсырья. На данный момент в Московской области работает 11 комплексов переработки отходов, которые принимают вторичное сырье из этих контейнеров. Загруженность перерабатывающих заводов составляет около 60%, и такие выставки помогают привлекать внимание к важности раздельного сбора мусора.

Для гостей мероприятия организовали акцию «Эковклад», в рамках которой можно было принести ненужные вещи и обменять их на памятные сувениры. На выставке также прошла концертная программа, включавшая показ мод. Уникальные костюмы, созданные детьми из вторсырья, впечатлили зрителей своей оригинальностью.

Еще одно запоминающееся мероприятие - экобаскетбол. Участники должны были бросать мячи, обозначающие разные виды отходов, в соответствующие корзины, символизирующие систему раздельного сбора мусора.

С начала года в России действует обновленная система расширенной ответственности производителей (РОП). Она обязывает производителей утилизировать свою упаковку или подтверждать ее утилизацию. Это позволяет строить инфраструктуру для переработки отходов и производить из них новое сырье. В Московской области уже построили завод по переработке пластика, в будущем планируется значительно расширить эту систему.

Напомним, Московская область входит в число лидеров по раздельному сбору и переработке отходов. Лилия Белова подчеркнула, что создание нового Министерства по содержанию территории и государственному жилищному надзору стало важным шагом в этом направлении.

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Выставки Интервью Переработка Мусор
25 июня 2024, 18:06
Физкультурно-спортивная акция пройдет в Лобне 26 июня
Администрация г.о. Лобня
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На базе школы № 6 имени В. И. Сахнова в Лобне пройдет «Зарядка долголетов». Принять участие могут все желающие.

Старт мероприятия - в 11:00. К физкультурно-спортивной акции присоединятся участники клуба «Активное долголетие». Поучаствовать могут и все желающие жители округа. В программе: веселые старты и другие спортивные активности.

Добавим, что стать участником клуба «Активное долголетие» в Лобне могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Среди условий: постоянная регистрация в Московской области и наличие социальной карты. С ней нужно прийти по адресу улица Молодежная, 4. Подробности по телефону: 8 495 579-46-61.

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Лобня Активное долголетие
25 июня 2024, 18:02
Минтранс Подмосковья: расписание поездов некоторых направлений изменится в июле
ЦППК
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Расписание электричек на МЦД-3 и Казанском направлении изменится в июле. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Корректировки будут действовать до конца июня и 1–2 июля. В это время график работы диаметральных поездов от Ипподрома до Зеленограда-Крюково будет сокращено. При этом, первые рейсы в этом направлении выведены из расписания.

Пассажиров просят планировать свой маршрут заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте ЦППК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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Поезда Раменское
25 июня 2024, 18:02
Волонтеры из Балашихи собрали корма и лекарства для зооприютов
Ирина Митюрина
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В поддержку бездомных животных волонтеры городского округа Балашиха провели благотворительную акцию. Они собрали наборы кормов и лекарств для зооприютов округа.

Участниками благотворительной акции стали клиенты местного зоомагазина. Посетители, которые покупали товары для своих питомцев, также оставляли подарки для животных из зооприютов Балашихи. Поддержка жителей позволит обеспечить приюты кормами, необходимыми средствами для ухода и лечения животных.

«Помощь бездомным животным - это не просто благотворительность, это наша ответственность перед теми, кто не может попросить о помощи сам. Мы рады видеть, как жители Балашихи откликаются на нашу инициативу и вносят свой вклад. Это, действительно, объединяет наше сообщество», - поделилась заместитель исполнительного секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Ирина Митюрина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Волонтеры Животные Балашиха
25 июня 2024, 18:00
Более 1200 жительниц Лобни прошли маммографию в рамках диспансеризации
Администрация г.о. Лобня
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Свыше 1200 жительниц Лобни прошли маммографию в рамках диспансеризации. Более 40 из них отправили на дообследование для уточнения диагноза.

Маммографию необходимо проходить раз в два года. Это рекомендовано делать женщинам с 40 до 75 лет. Исключение - генетическая предрасположенность к онкопатологии - в этом случае обследование лучше проходить ежегодно.

«Рак молочной железы - наиболее частое онкологическое заболевание у женщин в России. Оно находится на первом месте в структуре смертности женщин от онкологии. Число пациенток с такой болезнью увеличивается. Своевременно выявить рак поможет маммография молочных желез в двух проекциях. Это один из обязательных онкоскринингов в рамках диспансеризации женщин», - прокомментировала врач-рентгенолог больницы Лобни Ксения Снопова.

Записаться на диспансеризацию можно по телефону 122. Сделать это онлайн получится на сайте mosreg.ru. Другие способы - через инфомат или лечащего врача. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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Лобня Врачи Диспансеризация

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