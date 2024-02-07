Экологическая акция «Покорми птиц» прошла в парке усадьбы Кривякино

Акция «Покорми птиц» проходит в Подмосковье каждую зиму. Сотрудники усадьбы Кривякино всегда участвуют в этой общественной инициативе и регулярно подкармливают птиц. Их в усадебном парке обитает более 30 видов.

В этот раз им помогали воспитанники подготовительной группы детского сада «Белочка» при Лицее имени Стрельцова. Они наполнили кормушки, понаблюдали за птицами и послушали истории о них.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят свыше 70 школ и детских садов в 2024 году.

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