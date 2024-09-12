Экологическая акция по высадке деревьев пройдет в Химках 13 сентября

Сбор участников акции пройдет в 10:00 в микрорайоне Школьном - около дома № 74г в деревне Брехово. Желающие смогут добраться до места на автобусах. Они отправятся от стадиона «Арена Химки» в 8:00–8:30, а обратно вернутся в 13:00. Весь необходимый инвентарь и саженцы участникам акции выдадут организаторы.

Подобные встречи в Химках проходят ежегодно - весной и осенью. Жители высаживают молодые деревья и собирают мусор. Цель проекта - беречь экологию местных лесов, парков и скверов, а также донести до участников важность соблюдения правил пожарной безопасности.

Напомним, акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» пройдет на 20 лесных участках и 370 муниципальных площадках Подмосковья. Высадить планируют свыше 37 тысяч деревьев и убрать более 190 кубометров мусора.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».