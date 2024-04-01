Экологическая акция по сбору старых шин началась в Подмосковье

«Мы проводим экоакцию уже четвертый год подряд, она пользуется большой популярностью у жителей и способствует грамотной утилизации покрышек. Шины лучше вовлечь во вторичную переработку, нежели они будут пылиться в гараже, на даче или валяться на обочине и в лесу», - говорит министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

В прошлые годы подмосковные автомобилисты сдали более двух тысяч тонн старых автопокрышек.

Чтобы побороться за призы, нужно сделать фото с автопокрышками на любой площадке «Мегабак» и разместить фото в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #сдалшинынаМегабак. Затем жюри выберет самые креативные кадры и определит победителей.

Акция пройдет с 1 апреля по 15 мая.

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