07 октября 2024, 12:48

Экологическая акция по посадке деревьев прошла в Пушкино

Пресс-служба администрации г.о. Пушкинский
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Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов принял участие в посадке деревьев на Советской площади. Вместе с ним на субботнике трудились работники администрации, коммунальщики, депутат областной думы Михаил Ждан и активные жители города.

Руководитель муниципалитета поблагодарил всех участников экологической акции, подчеркнув, что любое благоустройство должно сопровождаться озеленением.

Жительница Пушкино Мария Глагольева рассказала, что всегда присоединяется к таким мероприятиям вместе с детьми, потому что приучать их заботиться о природе необходимо с детства. «Если у нас есть желание и возможность внести свой вклад в это дело, то не стоит и задумываться, нужно делать», - отметила она.

Мероприятие прошло в рамках акции «День в лесу. Сохраним лес вместе».

«Теперь будем с нетерпением ждать, когда деревья вырастут и украсят пространство одного из любимых мест наших жителей», - подытожил Михаил Ждан.

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Общественные акции Пушкино Экология
07 октября 2024, 13:45
Педагогов в Чехове наградили ко Дню учителя
Телеканал «360»
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Более 50 педагогов отметили грамотами ко Дню учителя в Чехове. Торжественное поздравление прошло во дворце культуры «Дружба».

В профессиональный праздник в Чехове отметили учителей, внесших значительный вклад в развитие подрастающего поколения. Всего почетные грамоты и благодарственные письма получили 54 педагога.

Почетной грамотой Министерства образования Московской области наградили начальника управления образования администрации городского округа Чехов Ирину Заболотневу.

«Наша с вами профессия имеет отголосок на многие-многие годы. Сегодня хочется обратиться к педагогам, к руководителям, чтобы за погоней достижений, показателей, мы нее утратили своей сути. Сути - разглядеть в каждом ребенке. Важно - дать опору каждому ребенку, создать условия, любовь. А самое главное - увидеть, что есть в нем, что есть в его семье», - поделилась Ирина Заболотнева.

Отметим, что ежегодно учителя округа становятся лауреатами профессиональных конкурсов. Их воспитанники показывают высокие результаты.

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Праздники Чехов Учителя
07 октября 2024, 13:44
«Все системы готовы». Анна Кротова — о старте включения отопления в домах Лобни
Медиасток.рф
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С утра в Лобне началась подача тепла в многоквартирные дома. Этот процесс сложен, так как требуется заполнение магистральных и дворовых трубопроводов, сообщила глава городского округа Анна Кротова.

«Все системы для подачи отопления готовы. Тепловые сети прошли гидравлические и температурные испытания, ненадежные участки были отремонтированы, оборудование котельных обновили», - отметила Кротова.

Каждый дом подключают вручную, чтобы провести балансировку и развоздушивание системы, за что отвечают управляющие компании.

Отмечается, что жилые дома получают тепло после детских садов, школ и больниц. Обычно процесс занимает несколько дней и сопровождается пуско-наладочными работами.

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ЖКХ
07 октября 2024, 13:40
Более 98% тепловых сетей протестировали в Подмосковье
Медиасток.рф
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Надежность более чем 98% теплосетей проверили в Подмосковье. Специалисты оценили готовность 10,2 тысячи километров коммуникаций, а всего в регионе их 10,4 тысячи.

С начала испытаний аварийная служба провела 3,5 тысячи выездов, рассказали в МинЖКХ региона. Тестирование уже прошли в 51 муниципалитете, еще в четырех работы завершили более, чем на 90%.

«Наша задача - обеспечить стабильное и надежное функционирование коммунальных систем региона. Уже протестировано большинство тепловых сетей Московской области, и это показатель высокоорганизованной и слаженной работы всех специалистов», - сказал глава министерства Антон Велиховский.

Он добавил, что возникшие неполадки устранят в кратчайшие сроки.

Всего за неделю специалисты совершили 57 выездов и выявили 325 сбоев. Из них 130 касались горячего и 62 - холодного водоснабжения, еще 128 - электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил включить отопление в школах и детских садах в начале октября.

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ЖКХ Отопление
07 октября 2024, 13:16
Подмосковье выиграло 7 медалей на всероссийских соревнованиях по боксу
СШОР по боксу
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Подмосковная сборная выиграла семь медалей на всероссийских соревнованиях по боксу среди юниоров 17-18 лет. Турнир прошел с 30 сентября по 5 октября в Москве.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, золотые медали получили Ренат Алиев из Электростали и Юрий Никифоров из Ногинска, серебро - Фирузжон Мансуров из Ивантеевки и Иван Ворона из Раменского, бронзу - Амирхан Ханов, Ян Богданов и Алексей Моисеев.

В ведомстве добавили, что Ренат Алиев также выполнил норматив мастера спорта России.

Соревнования прошли в Москве, в них участвовали 165 человек из 29 регионов.

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Спортсмены

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