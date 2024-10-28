28 октября 2024, 15:13

Экологическая акция по посадке деревьев прошла в парке Ногинска

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Ногинские школьники приняли участие в акции «Посади свое дерево». В парке Волхонка ребятам рассказали и показали, как правильно копать лунки для саженцев. Каждый участник посадил дерево туи.

Также воспитанники группы «Изучаем родной край» вместе с руководителем Татьяной Григорьевой совершили экскурсию по дендропарку «Живая книга». Ребята увидели железное, пробковое, уксусное деревья и другие растения. Они побывали у памятника маевкам, узнали историю названия улицы 28 Июня, старинной усадьбы Волхонка.

Участие в акции стало для ребят сочетанием полезного труда с познанием истории родного края.

Ранее губернатор Андрей Воробьев , рассказал о том что программа благоустройства 2024 года завершается в Подмосковье. Остался ноябрь для финальных штрихов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Экология Богородский Парки
28 октября 2024, 15:54
Жителей Воскресенска проинформировали о графике МФЦ в ноябре
Медиасток.рф
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В городском округе Воскресенск Многофункциональный центр информирует горожан о режиме работы офисов в ноябре. Изменения в графике появились в связи с праздниками.

В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации информируем о режиме работы Многофункционального центра городского округа Воскресенск с учетом праздничных дней в ноябре: 04 ноября в День народного единства офисы Многофункционального центра закрыты; 05 ноября в связи с переносом выходного дня структурное отделение в Воскресенске по адресу: улица Дзержинского, дом № 2 не работает; с 06 ноября все офисы Многофункционального центра работают по графику.

Также с 31 октября заработает окно выездного обслуживания Многофункционального центра в рабочем поселке Фосфоритный на улице Зайцева, дом № 22. Принимать посетителей начнут по вторникам и четвергам с 08:00 до 19:00. Перерыв с 13:00 до 14:00.

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Воскресенск МФЦ
28 октября 2024, 15:46
Медицинские обследования начали проводить в детских садах Лобни
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Социальный проект «Здоровье для семьи, для страны, для будущего» начали реализовывать в Лобне. В его рамках будут проводиться профилактические медицинские осмотры воспитанников детских садов.

Целью программы является раннее выявление хронических заболеваний и улучшение качества жизни. Вместе с детьми смогут обследоваться и их родители, что будет очень удобно - им не придется специально выделять время для посещения поликлиники.

Медики сделают кардиограмму и возьмут кровь на общий и биохимический анализы. В программу также входят консультации с неврологом, эндокринологом и другими специалистами. При необходимости будет выдано направление на более глубокое обследование.

Первым проект запустили в детском саду «Чайка». Осмотры утром и вечером проводят мобильные медицинские бригады. Врачам помогают ученики средней школы № 9, где в прошлом году открылись медицинские классы. Ребята раздают родителям после обследования ленты для «дерева здоровья».

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Лобня Медицина Детские сады
28 октября 2024, 15:45
Участники школьного лесничества в Электростали выиграли путевки в «Артек»
Комитет лесного хозяйства МО
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Ребята из школьного лесничества «Лесовичок» в Электростали прошли конкурсный отбор и выиграли путевки на тематическую смену в «Артек». Об этом сообщили в Комлесхозе Подмосковья.

В «Артек» отправились ученики школы № 22 Андрей Поляков, Николай Загрядский и Марк Терещенков. Ребята прошли отбор, организованный Санкт-Петербургским государственный лесотехнический университетом имени Кирова и сейчас уже прибыли на смену в «Артек». Там юные натуралисты узнают больше о ландшафтной архитектуре и дизайне, необходимости восстановления лесов и парков.

У ребят уже начались занятия, рассказала инженер по лесовосстановлению Ногинского филиала «Мособллес» Татьяна Прокошина.

Подмосковные школьники показывают высокие результаты на муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Для многих детей работают программы поддержки, а учителя повышают квалификацию на семинарах и педсоветах. Об итогах первой учебной четверти и планах рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Природа Школы Электросталь конкурсы
28 октября 2024, 15:35
Волонтеры из Одинцова рассказали о пошиве одежды для бойцов СВО
Телеканал «360»
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Организация «Серебряные волонтеры Одинцово» существует в Подмосковье уже три года. За это время ее участники сделали немало для помощи бойцам и жителям новых регионов. О работе организации и ее задачах рассказала Юлии Минаковской в «Интервью 360» руководитель общественной организации Елена Фесенко.

Идея создать группу поддержки появилась у Елены во время пандемии, когда она начала заниматься волонтерством, помогая пожилым людям в период самоизоляции. Работая в Центре социального обслуживания, Елена заметила, что у старшего поколения есть потенциал для участия в общественно полезных делах, и предложила создать волонтерскую организацию для людей старшего возраста.

«Мне очень хотелось, чтобы меня окружали люди приблизительно моего возраста, и мы могли что-то делать, потому что я понимала, что даже в таком возрасте очень много энергии, очень много желания помогать и быть нужными», - уточнила Елена.

Сейчас в команде более 60 человек, 40 из которых активно участвуют в ежедневной волонтерской работе. Сначала организация участвовала в городских и экологических акциях, но со временем ее деятельность расширилась. Одной из главных задач для «Серебряных волонтеров» стала помощь участникам СВО: они организовали сбор гуманитарной помощи, наладили пошив теплой одежды и другой экипировки для бойцов.

Елена Фесенко рассказала, что с началом СВО, волонтеры обустроили помещения для хранения и сортировки гуманитарной помощи, организовали дежурства и начали собирать необходимые вещи. Первым шагом стало написание писем бойцам - знаменитых треугольников, напоминающих фронтовую почту. Также участники начали вязать носки для военных, чтобы не только согреть их в холодное время, но и создать ощущение дома, что имеет немалое психологическое значение.

Организация также занялась пошивом зимней экипировки - специальных снудов, которые, благодаря разработкам добровольцев из Перми, могут трансформироваться в балаклаву, капюшон или шапку. Особенность этих изделий в том, что они оснащены шнурками, которые могут использоваться как запасные для обуви. Летом «Серебряные волонтеры» шили летние снуды и банданы из легкой ткани, пригодные и для использования в быту, например, как повязка для фиксации руки.

Фесенко отмечает, что важным стимулом для волонтеров остаются отзывы и благодарности от военных, что вдохновляет продолжать помогать. Многим из участников организации волонтерство приносит радость и чувство нужности, ведь их работа помогает не только в практическом, но и в эмоциональном плане.

Одинцово Благотворительность Волонтеры

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