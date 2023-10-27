Эколаборатории проверили воздух в 8 округах Подмосковья за неделю и не выявили отклонений
Мобильные эколаборатории посетили восемь городских округов Подмосковья за неделю. Они проверяли качество воздуха, совершив 16 выездов за семь дней.
Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, мобильные эколаборатории посетили Воскресенск, Одинцово, Солнечногорск, Пушкино, Коломну, Балашиху, Ленинский округ и Красногорск.
«Мониторинг атмосферного воздуха является неотъемлемой частью современной экологической деятельности. Необходимость проведения такой работы обусловлена рядом важных факторов. Атмосферный воздух является жизненно важным ресурсом для всех организмов, его качество напрямую влияет на состояние окружающей среды. Именно поэтому работа проводимая ГКУ „Мособлэкомониторинг“ в этом направлении так важна для всех нас», - сказал он.
Воздух проверили на содержание 32 загрязняющих веществ. Превышений нормативов не выявили.
По словам министра, мониторинг воздуха необходим для оценки его качества и разработки экологической стратегии.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».