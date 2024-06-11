Экоквест для детей провели в Воскресенске

На различных станциях, подготовленных в рамках программы экоквеста, дети пересаживали растения, решали загадки и участвовали в викторине по экологии. Мероприятие на главной площади воскресенского филиала «Уралхима» приурочили ко Дню эколога и Дню защиты детей. Также все ребята смогли поучаствовать в мастер-классе по раскрашиванию кепки.

«Это уже традиционное мероприятие, которое направлено на защиту экологии и окружающей среды. Через него мы стараемся донести до каждого человека, что окружающий мир необходимо оберегать. Для детей подготовлены станции, посвященные именно этому направлению. По итогу мероприятия каждый получит свою уникальную кепку, которую украсит сам», - рассказала заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ Яна Агеева.

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