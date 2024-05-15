Экоконкурс театральных постановок начался в Подмосковье

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По словам председателя комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимира Шапкина, конкурс позволяет повысить уровень экологической культуры у детей и подростков, а также сформировать бережное отношение к природе.

«Кроме того, посредством проведения мероприятия мы поощряем талантливых школьников и поддерживаем творческий потенциал педагогов», - рассказал Шапкин.

Конкурс проведут в два этапа - муниципальный и региональный. Оценивать участников жюри будет в трех номинациях на тему экологии: лучший музыкальный, фольклорный, музыкально-этнографический спектакль; лучший драматический спектакль; лучший хореографический, пластический, кукольный спектакль.

В творческих соревнованиях могут принять участие школьники и студенты от 6 до 24 лет. Продолжительность театральной постановки не должна превышать 15 минут.

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