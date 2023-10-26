Экоферма в Можайске запустила производство творожного сыра
Экоферма в Можайском городском округе запустила производство творожного сыра. В состав продукта входят только натуральные ингредиенты.
Курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал, что подмосковные хозяйства разрабатывают новинки регулярно.
«Мягкий творожный сыр изготавливают из натурального козьего молока. На начальном этапе ферма будет производить порядка 16 килограммов нового вида сыра в неделю», - сообщил Филимонов.
Он добавил, что ферма ежедневно производит свыше 200 литров молока и выпускает более 20 наименований продуктов, которые реализуются на территории Московской области.
Из козьего молока на ферме производят творог, к которому добавляют сливочное масло, яйца и соль. Затем продукт взбивают при определенной температуре в течение длительного времени.
По словам управляющей фермы Ольги Жарковой, пробная партия нежного творожного сыра была представлена посетителям фермы. После положительных отзывов было принято решение начать более масштабное производство.
Кроме того, на ферме производятся козьи сыры различных видов, творог, йогурты и мед. В рамках посещения экофермы «Александровский спас» гостям также предоставляется возможность увидеть и покормить лошадей, кроликов и енотов, а также посетить производство сыра.
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