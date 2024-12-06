Экоферма из Луховиц получила Гран-при международного конкурса «PRОбренд»

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что фермерское хозяйство «Былинкино» находится в деревне Подлипки под Луховицами. Экоферма работает с 2019 года и занимается разведением племенных коз альпийской породы.

Экоферма активно развивает агротуризм, проводит экскурсии по территории и сыроварне, мастер-классы, мероприятия и праздники.

В этом году проект развития сельского туризма на базе в «Былинкино» отобран Минсельхозом России. Молочная продукция хозяйства, сыры и полуфабрикаты реализуются как на ферме, так и в магазинах и предприятиях общественного питания Москвы и Подмосковья.

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