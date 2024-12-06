06 декабря 2024, 15:26

Экоферма из Луховиц получила Гран-при международного конкурса «PRОбренд»

фото: К(Ф)Х "Былинкино"
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Главе фермерского хозяйства «Былинкино» вручили Гран-при международного маркетингового конкурса в сфере туризма «PRОбренд». Торжественная церемония награждения победителей состоялась 5 декабря.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что фермерское хозяйство «Былинкино» находится в деревне Подлипки под Луховицами. Экоферма работает с 2019 года и занимается разведением племенных коз альпийской породы.

Экоферма активно развивает агротуризм, проводит экскурсии по территории и сыроварне, мастер-классы, мероприятия и праздники.

В этом году проект развития сельского туризма на базе в «Былинкино» отобран Минсельхозом России. Молочная продукция хозяйства, сыры и полуфабрикаты реализуются как на ферме, так и в магазинах и предприятиях общественного питания Москвы и Подмосковья.

В Подмосковье много сельскохозяйственных предприятий, куда можно приехать с семьей на праздники и отлично провести время. Например, в Сергиевом Посаде работает большой этнопарк с северными оленями и хаски. Подробнее - в новогоднем путеводителе от 360.ru.

Сельское хозяйство Луховицы конкурсы
06 декабря 2024, 14:52
Лекция для школьников ко Дню воинской славы России прошла в Балашихе
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В библиотечном центре «Южный» в Балашихе состоялся историко-литературный час «Дорогая моя столица: битва за Москву», приуроченный ко Дню воинской славы России. Мероприятие было организовано для подростков и посвящено 83-й годовщине начала контрнаступления советской армии под Москвой, в результате которого немецкие войска потерпели значительное поражение.

На встрече участники узнали о ключевых событиях битвы за Москву, о мужестве защитников столицы и о том, как важные архитектурные объекты, такие как Кремль и Большой театр, были замаскированы. Программа включала чтение произведений, таких как рассказ Сергея Алексеева «Зоя» и стихотворение Твардовского «Москва», а также прослушивание отрывков из других литературных источников.

В рамках мероприятия также была показана кинохроника тех лет и видео о подвиге двадцати восьми панфиловцев, что добавило визуальный аспект к образовательному процессу. Завершением встречи стало знакомство с экспозицией музея «Патриотизм - имя собственное», где молодые люди смогли глубже погрузиться в тему.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

История Балашиха
06 декабря 2024, 14:46
Учения по ликвидации разлива нефтепродуктов провели в Звенигороде
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники поисково-спасательного отряда № 1 «Мособлпожспаса» и аварийно-спасательного формирования «Ярспас» провели учения по ликвидации разливов нефтепродуктов. Тренировка прошла в Звенигороде.

По легенде, произошла разгерметизация емкости с дизельным топливом. В задачу спасателей входило молниеносное реагирование, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды и вреда здоровью людей.

Газоспасатели надели дыхательные аппараты и костюмы химзащиты и направились в зону проведения работ. Они провели разведку, обнаружили пострадавшего с признаками отравления и эвакуировали его в безопасное место, где передали сотрудникам скорой помощи.

Далее работники установили заграждению и сорбирующие боны. Для нейтрализации опасного воздействия нефтепродуктов распылили специальный сорбент.

Руководство отметило, что участники тренировки показали высокий уровень профессионализма, слаженность и умение оперативно принимать решение, доказав готовность к выполнению задач.

Одинцово Спасатели
06 декабря 2024, 14:25
Новый акушер-гинеколог Екатерина Кочнева приступила к работе в МОЦОМД
МОЦОМД
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Врач акушер-гинеколог Екатерина Кочнева присоединилась к команде специалистов роддома Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД). В 2019 году она завершила обучение в Московском государственном медико-стоматологическом университете имени Евдокимова, получив специальность «Лечебное дело».

Она владеет всеми необходимыми методами предоставления экстренной и плановой медицинской помощи в области акушерства и гинекологии, а также оперативными и консервативными техниками лечения.

Главный врач МОЦОМД, заслуженный врач РФ и доктор медицинских наук Татьяна Мельник подчеркнула, что социальная поддержка медиков в регионе способствует развитию карьеры специалистов в Подмосковье.

Она отметила, что в рамках программы модернизации первичного звена особое внимание уделяется организации медицинской помощи рядом с местами проживания, обучения или работы жителей.

Руководство МОЦОМД создает условия, позволяющие медицинским работникам сосредоточиться на своей основной задаче - обеспечении здоровья и благополучия женщин. Люберецкий роддом продолжает расширять свои возможности, ориентируясь на современные тенденции и изначальные принципы высокого качества медицинского обслуживания.

Принципиально важно, чтобы каждая женщина ощущала защиту и поддержку на каждом этапе беременности и родов. Коллектив рад видеть Екатерину Кочневу в своих рядах и желает ей успехов в новой работе.

Здравоохранение Врачи Медицина
06 декабря 2024, 14:25
Лучших управдомов Ленинского округа наградили на областном форуме
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Председателей домов из Ленинского округа отметили областными наградами. В регионе подвели итоги конкурса «Лучший председатель совета многоквартирного дома».

Состоялся десятый итоговый областной форум «Управдом». На нем награды вручили трем председателям многоквартирных домов из Ленинского округа.

Победителем в категории «Более 300 квартир в МКД» стал председатель многоквартирного дома № 5 по улице Вишневской Кирилл Воеводин. Серебряным призером стал председатель дома № 4 Южного бульвара в поселке Битца Александр Садчиков. Третье место в категории «До 100 квартир в МКД» заняла председатель дома № 13 по улице Василия Молокова Екатерина Симонова.

«Форум „Управдом“ за 10 лет стал важной площадкой для эффективного взаимодействия между горожанами, активистами и представителями власти. Хочется особенно отметить вклад наших управдомов - это лидеры на местах, которые своим трудом, активной позицией и ответственным отношением способствуют развитию не только своих домов, но и региона в целом. Их усилия не только укрепляют диалог между жителями и властью, но и формируют прочную основу для дальнейшего развития жилищно-коммунального хозяйства», - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Отметим, что областной конкурс проводят по инициативе Ассоциации председателей советов многоквартирных домов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Награды ЖКХ Ленинский округ

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