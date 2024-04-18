Экоактивисты устроили субботник в парке Пехорка в Балашихе

В Подмосковье успешно работает проект «Ранняя помощь» для маленьких детей. Малыши могут получить лечебный массаж, физиотерапию — все то, что необходимо для нормального развития ребенка.

По словам первого заместителя председателя Правительства Московской области Людмилы Болатаевой, проект реализуется в Подмосковье менее года, но уже есть хорошие результаты.

«За небольшой период он помог более чем полутора тысячам детей, которые нуждаются в гармоничном развитии. Услугу могут получить дети по показаниям педиатра абсолютно бесплатно», - рассказала Болатаева.

В Министерстве социального развития Московской области пояснили, что как правило, за помощью обращаются родители детей до трех лет, но также специалисты помогают и детям более старшего возраста.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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