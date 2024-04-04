04 апреля 2024, 17:42

Экоакция «Сдай старые шины на переработку» началась в Подмосковье

Unsplash
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Экологическая акция «Сдай старые шины на переработку» стартовала в Московской области. Все желающие могут сдать покрышки в «Мегабак», после чего их переработают. Акция продлится до 15 мая.

Старые шины относятся к третьей-четвертой группам опасности отходов. Они выделяют высокотоксичную пыль, которая может нанести вред здоровью.

Жителям Московской области напоминают, что с адресами приема старых шин можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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ЖКХ Переработка Экология Мусор
04 апреля 2024, 18:48
Вопросы развития образования рассмотрели на встрече в школе № 24 в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В городском округе Мытищи состоялась встреча с педагогической и родительской общественностью в дошкольном отделении «Колокольчик» школы № 24. На собрании рассмотрели вопросы мер поддержки учителей, внедрения дополнительных услуг для детей и развития образовательного процесса.

Заместитель главы городского округа Мытищи Наталья Гречаная отметила, что округ продолжает оставаться в числе пяти лидеров по увеличению количества победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников в Московской области, ссылаясь на результаты последнего регионального этапа и сравнивая с прошлым учебным годом.

Она также отметила, что активная работа ведется с талантливыми детьми. Для развития их способностей в дошкольных отделениях создают идеальные условия. Рост количества победителей и призеров олимпиады является результатом усилий студентов, учителей, директоров школ и, конечно, родителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Мытищи Образование
04 апреля 2024, 18:29
Студент из Ступина выступил на Всероссийской конференции «Калачевские чтения»
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Студент Ступинского филиала МАИ Илья Кирсанов представил на Всероссийской научно-практической конференции «Калачевские чтения» усовершенствованный способ штамповки детали, которая служит основой клапана высокого давления. Технология позволяет избавиться от брака при производстве, а также уменьшает вес заготовки на три с половиной килограмма.

В конференции приняли участие более сотни школьников, студентов и ученых со всей страны.

Научные доклады разделили на пять тематических секций.

Студент четвертого курса Илья Кирсанов выступал в секции «Материаловедение, технология и автоматизация обработки материалов». Он исследовал технологию штамповки кованой заготовки.

«Деталь может быть использована как днище предохранительного клапана высокого давления. Проблема заключалась в том, что в углах детали образовывались деформации в виде складок и зажимов. Мы изменили форму бойков штампа, более точно подогнали их под форму выпукло-вогнутой шайбы. Кроме основных усовершенствований, удалось провести оптимизацию объема заготовки», - рассказал Кирсанов Он добавил, что проведенные исследования станут частью его дипломной работы.

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Исследования Студенты Ступино Технологии
04 апреля 2024, 18:23
Сборная Подмосковья выиграла еще 87 дипломов на всероссийской олимпиаде школьников
Взлет
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Представители Московской области стали победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по экономике, астрономии и праву. Так, копилка Подмосковья пополнилась еще 87 дипломами.

На олимпиаде по астрономии школьники Подмосковья завоевали 43 диплома, восемь из которых - победные. Еще 35 дипломов сборная Московской области получила на заключительном этапе школьной олимпиады по праву, девять - по экономике.

Напомним, что для всех участников заключительного этапа олимпиады предусмотрено денежное вознаграждение. Так, победители получат 500 тысяч рублей, призеры - 300 тысяч, участники - 100 тысяч рублей.

Напомним, всего на счету региональной команды 196 дипломов заключительного этапа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники
04 апреля 2024, 18:23
Спектакль «Обломов» покажут в Краснознаменске 6 апреля
Дом офицеров, г. Краснознаменск
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Спектакль по мотивам романа И. А. Гончарова «Обломов» покажут на сцене Дома офицеров в Краснознаменске 6 апреля. Зрители увидят постановку молодежного театра «Круг-2».

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, спектакль расскажет о жизни Ильи Обломова, который добровольно запер себя в четырех стенах петербуржской квартирки на Гороховой улице и большую часть дня проводит на своем любимом диване. Эта история о наивном человеке, отчаянно пытающемся найти своем место в этом мире.

В ведомстве отметили, что спектакль «Обломов» молодежного театра «Круг-2» получил Гран-при на Международном театральном фестивале «Рождественский парад» в 2022 году в Санкт-Петербурге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Спектакль Театры Краснознаменск

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