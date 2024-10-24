24 октября 2024, 12:14

Экоакция по утилизации старых автошин началась в Истре

Пресс-служба администрации г. о. Истра
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В Истре стартовала акция «Сдай старые шины на „Мегабак“». до 18 ноября.

В Истре стартовала акция «Сдай старые шины на „Мегабак“».

Она проходит по всему Подмосковью и продлится до 18 ноября.

За прошлую неделю жители округа выбросили более 17 кубометров покрышек в Истре. А если бы отдали на площадку «Мегабак», то могли бы принять участие в региональной программе.

Для этого необходимо сделать фото с шинами на любом пункте приема «Мегабак» и разместить его на своей странице во «ВКонтакте» с хештегом #сдалшинынаМегабак. Самые креативные могут получить приз - сертификат на покупку новых покрышек. Обладатель первого места получит 20 тысяч рублей, второго - 15 тысяч рублей, а третьего - 10 тысяч рублей.

Напомним, в округе центральная площадка «Мегабак» находится в Истре на улице Ленина, дом 1. Ближайший к вам пункт приема можно найти здесь.

Помимо автопокрышек, на «Мегабак» можно бесплатно привезти старую мебель, бытовую технику, спиленные деревья, старые окна и другие виды крупногабаритных отходов, которые можно вторично переработать.

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Истра Переработка Экология
24 октября 2024, 13:01
Глава Наро-Фоминска провел встречу с сельскими старостами
Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
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День сельского старосты во второй раз отметили в Подмосковье 23 октября. Глава городского округа Роман Шамнэ поздравил людей, отстаивающих интересы своих населенных пунктов.

На территории Наро-Фоминского городского округа работают 206 сельских пунктов, в большинстве из которых есть свои старосты. Они первые узнают о всем, что происходит в селе, кому нужна помощь, и на безвозмездной основе помогают решить проблемы соседей.

На встрече с руководителем муниципалитета старосты обсудили важные вопросы и поделились инициативами. Роман Шамнэ заверил, что каждое обращение будет обязательно рассмотрено под его личным контролем.

Власти городского округа благодарны старостам за их энтузиазм, ответственность, неравнодушие и преданность делу. Эти люди не случайно являются главными во всех небольших населенных пунктах - именно старостам доверяют местные жители и обращаются к ним со своими проблемами.

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Наро-Фоминск Праздники
24 октября 2024, 12:26
Администрация Истры предупредила о мошенниках с платежками по ЖКУ
Пресс-служба администрации г.о. Истра
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В Подмосковье участились случаи, когда мошенники отправляют недействительные платежные квитанции. Этот вопрос подняли на совещании в администрации округа.

В Московской области уже есть первые жертвы этой мошеннической схемы. Жители нескольких городов Подмосковья обнаружили в своих почтовых ящиках фальшивые квитанции об оплате коммунальных услуг. В городском округе Истра таких случаев не было, но жителям все равно стоит быть настороже.

Мошенник действует так: он подбрасывает в почтовый ящик фальшивый платежный документ с измененными реквизитами. Затем человек вводит эти реквизиты при оплате или оплачивает через QR-код. В первом случае деньги уходят на счет мошенника, а во втором - смартфон может заразиться вирусом, который открывает доступ к «Госуслугам» и даже банковским счетам.

Важно помнить, что на оранжевых долговых извещениях МосОблЕИРЦ указаны номера телефонов, по которым можно уточнить сумму, период и способ оплаты задолженности: 8 (936) 501-73-09 или 8 (919) 992-38-28. Также можно проверить задолженность через личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ.

Чтобы обезопасить себя, можно отказаться от бумажных квитанций. Во-первых, вся история оплат всегда доступна в личном кабинете «МосОблЕИРЦ». Во-вторых, это исключает участие третьих лиц.

Оформить подписку на электронные квитанции можно в личном кабинете или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». В разделе «Платежи» в настройках нужно выбрать опцию «Получать платежные документы по почте и в электронном виде» и указать адрес электронной почты. С этого момента абонент будет получать только электронные счета.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Истра Мошенничество
24 октября 2024, 12:25
Глава Воскресенска Алексей Малкин провел прием жителей
Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Глава городского округа Воскресенск провел личный прием граждан. На встречу пришли девять жителей муниципалитета.

«Провел вчера очередной личный прием граждан. Вопросы и обращения разбирал вместе со своими заместителями и профильными специалистами администрации», - написал на своей странице в телеграм-канале глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Жители завали вопросы по отоплению, водоснабжению, канализации, ремонту дорог, искусственным неровностям, улучшению жилищных условий, ремонту подъездов и подвалов, содержанию дворов и контейнерных площадок, дополнительному маршруту движения автобусов.

Всем разъяснили алгоритм действий. Вопросы, поступившие на встрече, приняты к исполнению.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Воскресенск
24 октября 2024, 12:06
Каток в парке «Фабричный» в Истре откроется 1 декабря
Медиасток.рф
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В администрации городского округа обсудили готовность парков к зимнему периоду. Общественные пространства также украсят к праздникам.

По традиции особое внимание на совещании уделили содержанию территорий парков. Контракты с подрядными организациями заключены: техника, гранитная крошка и персонал готовы. Как и в прошлом году, самым популярным станет лесопарк «Шишкин лес» в Павловской Слободе. Его оформят в стиле названия локации. Там вновь будет работать лыжная трасса длиной 2,5 км.

В парке «Фабричный» в Дедовске сделают стационарный ледовый каток с искусственным охлаждением. Сейчас его основание готово на 70%, общая площадь «коробки» составит 700 квадратных метров. Кроме этого, там будет работать прокат инвентаря. Запустят каток 1 декабря.

Во всех парках будет возможность согреться: планируется организовать зимние фудкорты, где можно будет выпить горячего чая или безалкогольного глинтвейна и перекусить на свежем воздухе. Для украшения локаций подготовили километры световых гирлянд и десятки инсталляций. Кроме того, дирекция парков предложит новые идеи для оформления и тематические новогодние фотографии.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Истра Новый год Парки

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