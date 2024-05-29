Екатерина Золотарева из Щелкова стала призером международной IT-олимпиады

Заместители директоров подмосковных МФЦ проходят программу повышения квалификации на базе Центра методического обеспечения оптимизации процессов государственного управления. Они прошли тренинг по эффективному управлению персоналом. Ежегодно такой курс проходят около 40 специалистов.

Как рассказали в подмосковном Мингосуправления, на занятии разобрали теорию и отработали практические умения по командообразованию, постановке целей, планированию и другим компетенциям.

«Для эффективной работы любой организации нужна сильная замотивированная команда профессионалов, которая будет работать на результат. Но нам также важно, чтобы сотрудникам МФЦ было комфортно в коллективе. Такие тренинги как раз и помогают руководителям находить нестандартные подходы в управлении и создавать дружные команды», - отметила директор «МО МФЦ» Галина Варганова.

Программа рассчитана на пять дней. Занятия проходят очно и дистанционно, а после сдачи итоговой практической работы участники получат сертификаты.

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