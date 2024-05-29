Екатерина Золотарева из Щелкова стала призером международной IT-олимпиады
Финал международной IT-олимпиады прошел в Архангельске. Студентка из Щелкова Екатерина Золотарева заняла 3-е место в направлении «Веб-дизайн».
Подмосковная студентка защитила проект среди 23 студентов. Екатерина разработала сайт по фиджитал-спорту. В качестве направления она выбрала командное фехтование.
Еще один подмосковный студент Михаил Катагаров участвовал в конкурсе по «Прикладное программирование if…else». Молодой человек разработал интерактивную карту с информацией о погоде в выбранном на карте регионе среди 12 участников олимпиады.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.
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