15 февраля 2024, 11:12

Екатерина Зиновьева: каждое пятое мороженое в России сделали в Подмосковье

Мининвест
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Зампред правительства Московской области Екатерина Зиновьева выступила на площадке выставки «Россия» на ВДНХ. Она озвучила интересные факты о товарах, произведенных в Подмосковье, и их доле на рынке всей страны.

«Продукция Подмосковья очень востребована и распространена. Это не только высокотехнологичные решения для космоса, медицинская аппаратура и оборудование для промпредприятий, передовые научные разработки и современные лекарства. Это и самые простые вещи. Например, только фабрика мебели MOON выпускает более 1000 диванов в сутки. У нас производится каждый четвертый лекарственный препарат в стране и даже каждый пятый стаканчик мороженого», - рассказала зампред.

В Подмосковье выпускают также беспилотники, химические средства, товары для детей и высокотехнологичную продукцию. Так, например, компания «Ядро Фаб Дубна» сделала первый российский планшет KVADRA-T на собственной операционной системе.

Екатерина Зиновьева напомнила, что только крупных и средних промышленных предприятий в регионе работает более 1,3 тысячи, а в промышленном секторе Подмосковья заняты около 500 тысяч человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Промышленность
15 февраля 2024, 11:27
Тендер на ремонт дорог во дворах объявили в Дмитрове
Медиаархив Подмосковья
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Прием заявок на ремонт асфальтового покрытия во дворах начался в Дмитровском округе. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Объем работ, который предстоит выполнить подрядчику, определяются по потребности, на основании предварительных заявок заказчика, направленных в установленном порядке. Срок исполнения каждой предварительной заявки составляет четыре дня.

По словам министра правительства Московской области по конкурентной политике Елены Волковой, работы предстоит выполнить в текущем году. Прием заявок на участие в тендере завершится 29 февраля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Работа конкурсы
15 февраля 2024, 11:26
Более 18 тысяч человек посетили лыжни Подмосковья за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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За неделю на лыжнях Подмосковья покатались более 18 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционирует 52 лыжные трассы. Из них 27 лыжней до трех километров, 15 лыжней протяженностью от трех до пяти километров и 13 лыжней протяженностью более пяти километров», - сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В ведомстве уточнили, что в Подмосковье открыли десять новых лыжных трасс по программе губернатора «Парки в лесу». Речь идет о парках в Балашихе, Лыткарине, Истре, Подольске, Электростали, Видном, Лобне, Люберцах и Химках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. Объект построили в рамках реализации национального проекта «Спорт - норма жизни».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Парки
15 февраля 2024, 11:26
Почти 5 тысяч человек посетили лесопарк «Шишкин лес» в Истре за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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За неделю с 5 по 11 февраля в лесопарке «Шишкин лес» в Истре побывали почти пять тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Парк всячески обустроен для комфортного времяпровождения и отдыха посетителей. Там есть лыжная трасса, игровые площадки и спортивные зоны и кафе. Все желающие могут взять в прокат спортивный инвентарь.

В ведомстве уточнили, что всего за неделю в парках и лесопарках Московской области побывали 1,2 миллиона посетителей. Это на 324 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Истра Парки
15 февраля 2024, 11:26
Межпанельные швы отремонтируют в доме № 6 на улице Пушкина в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Встреча с жителями дома № 6 на улице Пушкина прошла в Лобне. Обсудили вопросы содержание дома, в том числе ремонт межпанельных швов. Его проведут в теплое время года.

Участниками встречи стали заместитель главы городского округа Лобня по вопросам ЖКХ Анна Тураева, представители управляющей компании «Домовладение» и муниципальный депутат Дмитрий Краснов.

На прошлой выездной администрации жители многоэтажки на улице Пушкина обратились к Анне Николаевне по поводу содержания дома.

«Работы текущего характера, такие как замена лампочек в подъездах, ремонт доводчиков, уборка снега, выполнят в ближайшие дни. Более глобальные проблемы, такие как локальный ремонт межпанельных швов, договорились устранить в период благоприятных условий», - рассказала Анна Тураева.

Также запланировали провести общее собрание собственников, выбрать председателя совета дома и определить перечень работ на 2024 год. Управляющая компания «Домовладение» поможет организовать голосование и подготовит отчет о выполненных работах к концу года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион внес инициативы в законодательство после январских сбоев на котельных.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Лобня

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