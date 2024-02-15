Екатерина Зиновьева: каждое пятое мороженое в России сделали в Подмосковье

«Продукция Подмосковья очень востребована и распространена. Это не только высокотехнологичные решения для космоса, медицинская аппаратура и оборудование для промпредприятий, передовые научные разработки и современные лекарства. Это и самые простые вещи. Например, только фабрика мебели MOON выпускает более 1000 диванов в сутки. У нас производится каждый четвертый лекарственный препарат в стране и даже каждый пятый стаканчик мороженого», - рассказала зампред.

В Подмосковье выпускают также беспилотники, химические средства, товары для детей и высокотехнологичную продукцию. Так, например, компания «Ядро Фаб Дубна» сделала первый российский планшет KVADRA-T на собственной операционной системе.

Екатерина Зиновьева напомнила, что только крупных и средних промышленных предприятий в регионе работает более 1,3 тысячи, а в промышленном секторе Подмосковья заняты около 500 тысяч человек.

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