Екатерина Гришина из Химок рассказала о работе волонтеров в Crocus City Hall

Подробностями своей работы Екатерина Гришина поделилась в эфире «Подмосковье. Life». Вместе с другими волонтерами она рассказывала жителям, как пройти к стихийному мемориалу, как связаться с медиками и спасателями.

«Было очень много людей, которые просто хотели помочь. Мы объясняли, какая именно требуется помощь, они становились рядом с нами, моментально вливались в работу. В нашей группе работали волонтеры из разных городов, организаций. Это и „Волонтеры Подмосковья“, и „Волонтеры Победы“, и активисты „Молодой гвардии“, и другие. Но в целом было ощущение одной большой команды, одной большой семьи», - поделилась Екатерина.

Напомним, теракт в Crocus City Hall в Красногорске произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил траурную акцию «Журавли». Он поблагодарил людей за помощь и неравнодушие.

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