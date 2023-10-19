Егорьевское лесничество победило в конкурсе на лучшее благоустроенное место отдыха
Егорьевский филиал «Мособллеса» победил в смотре-конкурсе «Лучшее благоустроенное место отдыха». Об этом сообщил курирующий Комлесхоз зампред регионального правительства Георгий Филимонов.
В этом году претендентов на победу было 19, они презентовали 29 работ.
«Сначала лесничие в тех местах, где жители и гости региона любят проводить время, определили точки размещения конструкций и разработали дизайн-концепции проектов комфортных и современных мест отдыха, затем приступили к реализации своих планов», - уточнили в Комлесхозе Подмосковья.
В итоге лучшими помимо Егорьевского лесничества признали работы Подольского, Ступинского, Ногинского и Орехово-Зевского.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель Подмосковья за 10 лет. Это стало возможно благодаря проведенным программам правительства в области сельского хозяйства.
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