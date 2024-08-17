17 августа 2024, 17:14

Егорьевский «Добрый дом» принял 48 инвалидов из Курской области

Пресс-служба Минсоцразвития МО
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Более 900 человек из Курской области прибыли в Подмосковье за последнюю неделю. Среди них 681 ребенок.

Первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева отметила, что регион принимает не только матерей с детьми, сирот, но и людей с инвалидностью. В егорьевском «Добром доме» нашли новый приют 48 жителей Курской области с ограничениями по здоровью. Каждый из них привез свою уникальную историю, переживания и надежду на лучшее будущее.

В Министерстве социального развития добавили, что в пункты временного размещения прибывают семейные группы. «Добрый дом» не стал исключением, однако среди прибывших есть также и те, кто приехал без семьи.

Ярким примером стал Виктор, который был эвакуирован из Ширковского дома социального обслуживания в Курской области. Он в спешке покинул свой дом и рассказал, что в Курской области осталась его мама, но связь с ней была утеряна. В этой непростой ситуации молодому человеку помогает поддержка как друзей, так и сотрудников учреждения.

В Подмосковье функционирует горячая линия для пострадавших из Курской области и их родственников: 122 (6, далее 1). Для звонков из других регионов доступен номер +7 (800) 550-50-30.

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Дети Инвалиды Егорьевск Сироты
17 августа 2024, 17:14
Студенты Коломенского аграрного колледжа освоят новое направление
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В Коломенском аграрном колледже начали осваивать технологию продуктов питания из растительного сырья. По итогам обучения студенты представят свои навыки на чемпионате по профессиональному мастерству.

Технологию продуктов питания из растительного сырья изучат ученики Коломенского аграрного техникума имени Николая Тимофеевича Козлова. В дальнейшем они смогут принять участие в чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы».

«В этом году в перечне компетенций чемпионата по профессиональному мастерству „Профессионалы“ появилась новая - „Технология продуктов питания из растительного сырья“. Развитие востребованных в стране направлений - важная задача чемпионатного движения», - рассказали в колледже.

Конкурсанты должны выполнить разные задания: оценить качественные показатели плодовой продукции промышленного сада, определить товарные качества зерна или провести анализ подсолнечного рафинированного масла.

Отметим, на базе аграрного колледжа работает образовательно-производственный аграрный кластер. Там обучают студентов по программам, разработанным совместно с крупными сельхозпроизводителями.

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Коломна Студенты Образование
17 августа 2024, 16:43
Газопровод на 70 домовладений провели на улице Юркино в Дубне
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Газопровод до границ участков провели на старейшей улице Юркино в Дубне. Порядка 70 человек получили возможность подключить голубое топливо, из них 38 уже завершили работы на своей территории и готовы к запуску.

Газ на улице Юркино хотели провести еще 15 лет назад. Это достаточно сложный и дорогостоящий проект, так как трубопровод протянули на 7,5 километра. Все получилось благодаря президентской программе.

Председатель уличного комитета Виктор Храмченков вместе с главой города Максимом Тихомировым и заместителем по жилищно-коммунальному хозяйству Павлом Гришиным торжественно открыли газопровод и сорвали табличку «Юркино - 325 лет, а газа нет». Ее передадут в музей.

«Хочу поблагодарить большую команду „Мособлгаза“. Сегодня мы не просто проложили центральную магистраль, сегодня мы дали пуск в дома. Мы выполнили поручение нашего президента и нашего губернатора Андрея Воробьева », - отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Газ в Дубне уже провели в Ратмино, Александровку, Козлаки и на улицу Вокзальную также в рамках президентской программы.

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Газ Дубна Топливо
17 августа 2024, 16:16
Более 20 тонн ягод собрали на ферме в Серебряных Прудах в этом году
Телеканал «360»
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Сбор голубики начался на ферме в городском округе Серебряные Пруды. Всего собрали и заготовили в хранилище более 20 тонн ягод.

Ягодная ферма появилась в округе семь лет назад. Начинали с плодово-ягодных кустарников, а через три года открыли питомник. Садоводы-любители и плантаторы могут приобрести саженцы смородины, ежевики, ирги, а также декоративные кусты, гортензии, вереск и туи - всего более 20 наименований для сельскохозяйственной деятельности и ландшафтного дизайна.

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Голубику на ферме в Серебряных Прудах собирают вручную. Уже заготовили более трех тонн. Рабочим предстоит обработать 12 гектаров, еще четыре гектара занимает красная смородина. Сельхозпроизводители говорят, что в этом году урожай получился хорошим. Уже поместили в хранилище более 20 тонн ягод.

«Предприятие построило хранилище, аналогов которому нет в Российской Федерации, но мы не стоим на месте, инвестор движется вперед. В этом году высадили два гектара жимолости. Результат получим в 2026 году», - сказал глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

Серебряные пруды
17 августа 2024, 15:37
Еще 7 незаконных торговых точек снесли в Дмитровском городском округе
Телеканал «360»
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Сотрудники администрации Дмитровского городского округа выехали в Яхрому с проверкой. В результате выявили и ликвидировали семь нестационарных торговых точек, расположенных там незаконно.

На участках государственной неразграниченной собственности в Яхроме на улице Конярова около рынка разместили семь нестационарных торговых объектов. Туда для проверки выехала рабочая группа администрации Дмитровского округа. Владельцы торговых точек не смогли предоставить сотрудникам администрации подтверждающие документы.

Ещё в 2022 году Министерство сельского хозяйства Московской области постановило, что эти точки не соответствуют нормам размещения нестационарных торговых объектов. Комиссия приняла решение ликвидировать их. Предпринимателям предложили демонтировать строения или перенести в другое место самостоятельно. В отведенный для этих работ срок владельцы никаких мер не приняли. Торговые точки снесли принудительно.

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Торговля

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