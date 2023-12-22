Егор Вервельский из Лобни победил на всероссийском конкурсе по созданию квестов

Платформа «Мой экспорт» стала доступна для подачи заявлений на экспорт живой рыбы, дикорастущих растений и прекурсоров. Эти продукты пользуются большим спросом на международном рынке и играют важную роль в экспортной деятельности российских компаний.

Теперь предпринимателям стала доступна возможность получить экспортные лицензии три группы товаров. Первая включает живую рыбу, ракообразных, моллюсков и другие водные биологические ресурсы. Во вторую вошли дикорастущие растения, которые представляют высокую ценность из-за своих уникальных свойств. Третья группа включает химические вещества, используемые в фармацевтической и парфюмерной промышленности, а также при производстве ароматизаторов и отдушек для потребительских товаров.

Переход на цифровую платформу «Мой экспорт» делает процедуру подачи заявлений более удобной для экспортеров. Заявки подаются удаленно, что исключает необходимость дублирования бумажных форм. Кроме того, уменьшилось количество обязательных документов, а статус заявки теперь можно отслеживать в личном кабинете.

В сервисе «Документы. Экспортные лицензии» заявитель должен указать необходимую информацию и приложить документы. Затем обращение направляют на регистрацию в Минпромторг России, где его рассматривают после оплаты госпошлины. Ознакомиться с результатом услуги можно в личном кабинете.

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