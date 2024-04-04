ЕГЭ в Ступине с 23 мая по 1 июня сдадут 458 выпускников

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Воробьев поблагодарил учителей за работу и отметил, что важно не только сохранить положительную динамику в получении хороших результатов ЕГЭ, но и стремиться к новым вершинам.

«Важно достойно завершить учебный год. У нас большая система образования, ежегодно мы видим хорошие результаты по итогам ЕГЭ», - сказал губернатор.

Как рассказали в администрации городского округа Ступино, 1299 учащихся 9-х классов примут участие в государственной итоговой аттестации и 458 выпускников 11-x классов - в Едином государственном экзамене.

Итоговая аттестация выпускников 9-х классов в формате ОГЭ пройдет с 21 мая по 14 июня, резервные дни с 24 июня по 1 июля.

С 22 марта по 22 апреля сдать ЕГЭ можно досрочно. Основной период - с 23 мая по 1 июня. С 4 по 23 сентября - дополнительный период для тех, кто не сдал ЕГЭ или был болен.

На каждом экзаменационном пункте будут дежурить медики, сотрудники МВД и кинологи. Все аудитории оснастят необходимой техникой, интернетом, резервным питанием на случай отключения электроэнергии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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