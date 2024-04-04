04 апреля 2024, 14:39

ЕГЭ в Ступине с 23 мая по 1 июня сдадут 458 выпускников

Медиасток.рф
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Подмосковные выпускники 11-x классов примут участие в Едином государственном экзамене.  Подготовку к проведению итоговой школьной аттестации губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

Воробьев поблагодарил учителей за работу и отметил, что важно не только сохранить положительную динамику в получении хороших результатов ЕГЭ, но и стремиться к новым вершинам.

«Важно достойно завершить учебный год. У нас большая система образования, ежегодно мы видим хорошие результаты по итогам ЕГЭ», - сказал губернатор.

Как рассказали в администрации городского округа Ступино, 1299 учащихся 9-х классов примут участие в государственной итоговой аттестации и 458 выпускников 11-x классов - в Едином государственном экзамене.

Итоговая аттестация выпускников 9-х классов в формате ОГЭ пройдет с 21 мая по 14 июня, резервные дни с 24 июня по 1 июля.

С 22 марта по 22 апреля сдать ЕГЭ можно досрочно. Основной период - с 23 мая по 1 июня. С 4 по 23 сентября - дополнительный период для тех, кто не сдал ЕГЭ или был болен.

На каждом экзаменационном пункте будут дежурить медики, сотрудники МВД и кинологи. Все аудитории оснастят необходимой техникой, интернетом, резервным питанием на случай отключения электроэнергии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЕГЭ Экзамены Ступино
04 апреля 2024, 15:31
Теплотрассу в деревне Румянцево капитально отремонтируют летом
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Участок теплотрассы протяженностью 300 метров заменят в деревне Румянцево. Работы начнутся сразу после окончания отопительного сезона.

Специалисты «Истринской теплосети» уже закупили и подготовили все материалы для ремонта.

«В ближайшее время начнется капитальный ремонт в деревне Румянцево. Будет заменен отрезок трубопровода от теплового узла № 24 до тепловой камеры № 8 на улице Школьная - это примерно 300 метров теплосетей. В данный момент их износ превышает 80%», - сообщили в пресс-службе администрации городского округа Истра.

Сотрудники акционерного общества «Истринская Теплосеть» приступят к работам по замене теплотрассы сразу после окончания отопительного сезона. Все материалы для ремонта у коммунальщиков в наличии.

«В ближайшее время начнётся капитальный ремонт в деревне Румянцево будет заменён отрезок трубопровода от теплового узла №24 до тепловой камеры №8 на улице Школьная – это примерно триста метров теплосетей. В данный момент их износ превышает 80%\",- сообщили в пресс-службе администрации городского округа Истра.

Во время капитального ремонта коммунальщики не только заменят 300 метров трубопровода, а также обновят оборудование на котельных и проверяется готовность внутридомового оборудования к пуску тепла.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Во время капитального ремонта коммунальщики не только заменят трубы, но и обновят оборудование на котельных. А после проверяет готовность внутридомового оборудования к пуску тепла.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Истра
04 апреля 2024, 15:26
Автоинспекторы в Одинцове проведут акцию по безопасности для водителей грузовиков в апреле
Unsplash
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Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции проведут профилактические рейды для водителей грузового транспорта. Акция «Грузовик» направлена на повышение безопасности и пресечение нарушений на дорогах.

Водителей проверят на соблюдение режима труда и отдыха, а также наличие исправного тахографа. Особое внимание уделят профилактике нарушений, связанных с правилами перевозки грузов и соблюдением установленной скорости движения для грузовых автомобилей. Проверят полицейские и соответствие установленных требований к конструкции автотранспортных средств, прицепов к ним и предметов их дополнительного оборудования.

Завершится акция 7 апреля. Подобные рейды в округе проходят регулярно. Так, в марте водителям напомнили о правилах перевозки детей в автомобилях.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово ПДД ГИБДД
04 апреля 2024, 15:26
Меры по снижению количества пробок на дорогах примут в Лобне
Медиасток.рф
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В городском округе Лобня разработали комплекс мер для улучшения дорожной ситуации. Они позволят снизить количество пробок на дорогах.

С начала апреля ограничено движение маневровых поездов на четырех переездах в часы пик. К концу месяца завершат установку светофоров с бело-лунной фазой, что позволит пешеходам и водителям, выполняющим поворот, одновременно перемещаться на перекрестках, тем самым повышая их пропускную способность. Помимо этого, с середины апреля запланирован ремонт асфальтового покрытия на переездах для ускорения движения транспорта.

«Таким образом, планируем к середине мая достигнуть максимального эффекта в вопросе снижения количества заторов в городе», - поделиласть в своем Telegram-канале глава города Анна Кротова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Лобня Дороги
04 апреля 2024, 15:09
Хоккеистка из Ступина выиграла золото в составе сборной Подмосковья
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Хоккеистка ступинского «Капитана» Анна Архипова сыграла за Подмосковье на всероссийских соревнованиях среди девушек до 15 лет. Команда выиграла турнир и получила золотые медали.

Воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва имени Всеволода Боброва Анна Архипова участвовала во всех трех этапах соревнований. После победы в финале она, как и другие участницы сборной Подмосковья. получила золотую медаль.

Команда обыграла соперников из Санкт-Петербурга (16:0), Вологодской (11:1), Свердловской (9:1), Челябинской (7:2), Нижегородской (5:1) областей. В финале девушки одолели главных конкуренток - хоккеисток из Москвы (5:3).

Сборная Московской области стала победителем всероссийского соревнования, набрав 20 баллов в общекомандном зачете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. 1 апреля там прошли первые массовые катания.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Хоккей

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