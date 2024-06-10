Единый сбор помощи участникам СВО пройдет в Лобне 12 июня

Министерство социального развития Московской области предлагает новый удобный сервис «Свадьба в Подмосковье». Теперь и зарегистрировать брак, и обвенчаться можно будет в храме. Об идее сотрудничества церкви и ЗАГСа в интервью 360 рассказал настоятель Никольского собора в Павшинской пойме городского округа Красногорск Василий Лосев.

По его словам, идея вовсе не новая. Она возникла потому, что зачастую православные пары вынуждены тратить очень много времени на подбор подходящих локаций - сначала зарегистрировать брак в ЗАГСе, а потом ехать в церковь, чтобы обвенчаться.

«А здесь появляется такая возможность. Когда пара может сразу зарегистрировать брак и собрать всех своих любимых родственников, гостей и родителей, которые будут присутствовать при государственной регистрации, а далее молодожены и гости могут пройти в собор, где совершится таинство венчания. Мы получили благословение от Владыки Фомы архиепископа Одинцовского и Красногорского, и состоялась первая регистрация брака», - рассказал Лосев.

Он пояснил, что государственная регистрация - это госууслуга, а венчание - это церковное таинство, которое совершается над верующими людьми, которые не имеют препятствий перед заключением освященного церковью браком.

«Не венчают людей других конфессий, не крещеных. Перед таинством священник проводит собеседование - это называется Брачный обыск. Цель - выяснить, нет ли препятствий к браку. Церковная история очень богата, и изначально на Руси как раз регистрация брака происходила в церкви, а уже потом, во время советского периода, эти функции перешли к государственным органам», - пояснил Лосев.

Священник отметил, что в настоящее время появился большой запрос на венчание.

«Московская область - это традиционно православный регион с большинством людей, которые исповедуют именно православие, поэтому и традиция нашей свадьбы не обходится без церковного благословения. Сейчас с правительством Московской области обсуждается новый проект, который имеет такое название: „Свадьба в храме“ - это свадьба, которая соответствует традициям нашего народа, и этот проект позволит парам в один день в одном месте и зарегистрировать брак, и обвенчаться», - добавил священник.

Лосев подчеркнул, что венчание - это не просто обряд, а готовность идти вместе до конца. В таких отношениях нет места эгоизму.

«Главное - как мы относимся к Богу, что мы ждем от брака. Молодожены должны понимать, что брак - это добровольный союз мужчины и женщины, в котором семья становится духовным организмом, а молодожены - единым целым. Семья - это всегда труд, любовь, взаимопонимание и поддержка друг друга», - заключил Василий Лосев.

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