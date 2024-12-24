Единый расчетный центр Подмосковья запустил программу новогодних бонусов
МосОблЕИРЦ открыл пользователям доступ к программе «Коммунальный бонус». Абоненты могут получать купоны на подарки и скидки при каждом входе в личный кабинет. Количество входов и купонов неограниченно.
На бонусы можно приобрести подарки и угощения к Новому году, подготовиться к ЕГЭ, получить новую профессию и отравиться в путешествие. В декабре на странице программы доступно около 140 интересных предложений. Акция продлится до 29 декабря включительно.
Чтобы получить бонусы, необходимо войти в личный кабинет МосОблЕИРЦ, перейти в раздел «Онлайн помощник» - «Бонусы и акции» - «Коммунальные бонусы». Затем следует выбрать понравившееся предложение и оформить его.