Единый расчетный центр Подмосковья запустил новогодний марафон добра

Активисты собрали средства на игрушки и сладости, а также подготовили костюмы и сценарии представлений.

В этом году планируют поздравить более 300 детей в девяти округах. Акция уже прошла в Электростали и Ногинске. Теперь «Марафон добра» отправится в Коломну, Королев, Наро-Фоминск и другие округа.

Акцию запустили в 2020 году в самый разгар пандемии. Из-за карантина детей поздравляли на улице, водили хороводы и играли в снежки, соблюдая дистанцию и масочный режим. С тех пор «Марафон добра» стал доброй традицией.