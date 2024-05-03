Единый расчетный центр Подмосковья предупредил жителей о мошенниках

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно заглянуть в паспорт прибора, в платежный документ или на сайт «МосОблЕИРЦ Онлайн» в раздел «Счетчики» - именно там указан межпроверочный интервал.

Заказать услугу по проверке или замене оборудования можно в МосОблЕИРЦ, в управляющей компании или пригласить стороннюю организацию.

Организация, выполняющая услугу, должна иметь аттестат аккредитации на право проведения поверки, сертифицированное метрологическое оборудование, а также уметь правильно оформлять комплект документов и вносить сведения о приборе учета в метрологическую информационную систему.

Добросовестные организации после выполнения работ выдают клиенту акт метрологической поверки и приходный кассовый ордер.

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