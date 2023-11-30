Единый расчетный центр Подмосковья предложил жителям скидку на оплату ЖКУ до Нового года

«Зайдите в личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильное приложение „МосОблЕИРЦ Онлайн“. В разделе „Платежи“ заполните данные и нажмите „Перейти к оплате“. Затем выберите способ „Оплатить через СБП“. В момент оплаты сумма платежа уменьшится на 1%», - уточнили в министерстве ЖКХ Московской области.

Подробности акции можно прочитать по ссылке.

Также оплатить коммунальные услуги можно в личном кабинете или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», на сайте мособлеирц.рф по кнопке «Оплатить онлайн», через платежные терминалы в офисах центра и другими способами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».