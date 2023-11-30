Единый расчетный центр Подмосковья предложил жителям скидку на оплату ЖКУ до Нового года
МосОблЕИРЦ предложил абонентам Подмосковья скидку при оплате коммунальных услуг до 31 декабря 2023 года. Она будет действовать, если оплатить счет через Систему быстрых платежей.
«Зайдите в личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильное приложение „МосОблЕИРЦ Онлайн“. В разделе „Платежи“ заполните данные и нажмите „Перейти к оплате“. Затем выберите способ „Оплатить через СБП“. В момент оплаты сумма платежа уменьшится на 1%», - уточнили в министерстве ЖКХ Московской области.
Подробности акции можно прочитать по ссылке.
Также оплатить коммунальные услуги можно в личном кабинете или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», на сайте мособлеирц.рф по кнопке «Оплатить онлайн», через платежные терминалы в офисах центра и другими способами.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.
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