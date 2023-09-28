Единый расчетный центр Подмосковья ответил на частые вопросы жителей

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Новый собственник квартиры может внести изменения в платежный документ. Для оформления лицевого счета на нового собственника нужны: копия паспорта, выписка из ЕГРН, выписка из домовой книги, а также акт приема-передачи с указанием номеров счетчиков и показаний.

Расчетный центр напоминает: если прежний хозяин накопил задолженность по взносам, обязанность оплатить долг переходит к новому собственнику.

Жителям также рассказали, в каких случаях делается перерасчет за обращение с ТКО. Его можно сделать в случае временного отсутствия по месту регистрации, но не менее чем за пять дней. Например, если жильцы уехали в отпуск или в командировку.

Также «МосОблЕИРЦ» рассказал, как переплаты отражаются в квитанциях. Переплаты учитываются по услугам одного поставщика и не влияют на расчеты по другим услугам. В случае, если счет оплачен позднее положенного срока, платеж учтется только в следующем периоде, а в квитанции за текущий период отразится долг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии новой котельной «Пионерская» в Королеве. Она снабжает теплом 60 домов, детские сады, школы, главную больницу.

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