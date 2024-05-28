Единый расчетный центр Подмосковья назвал способы снизить коммунальные платежи

Самый простой способ избежать начисления пени - платить вовремя. Срок оплаты указан в платежном документе. Как правило, это 10 число месяца, следующего за расчетным.

Также можно установить счетчики и вовремя делать их проверку. Напомним, при отсутствии показаний в первые три месяца плата рассчитывается по среднемесячному расходу, затем - по нормативу с учетом количества жильцов.

Уменьшить сумму начислений также можно с помощью перерасчета. Сделать это можно в нескольких случаях: если коммунальная услуга оказана некачественно, если расчеты произвели некорректно и если жильцы временно отсутствовали.

Для абонентов МосОблЕИРЦ действует ряд льгот и субсидий. Они предоставляются социально незащищенным категориям граждан, а также жителям Московской области, чьи расходы на коммунальные платежи превышают 22% от дохода.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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