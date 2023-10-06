Единый расчетный центр Подмосковья напомнил жителям о готовности платежек за сентябрь

Читайте нас в:

«Те, кто оформил подписку на электронный счет, не получат его бумажный дубликат. Если почтовый ящик пуст, значит, квитанция готова в личном кабинете и отправлена на электронную почту», - уточнили в ведомстве.

Счета следует оплатить до 10-го числа следующего месяца. Это можно сделать в личном кабинете МосОблЕИРЦ, в мобильном приложении организации, через кнопку моментальной оплаты на сайте учреждения, через терминалы или в офисах центра, через QR-код в квитанции и другими способами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей. Он назвал тему «чувствительной и важной».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».