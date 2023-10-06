Единый расчетный центр Подмосковья напомнил жителям о готовности платежек за сентябрь
МосОблЕИРЦ сформировал платежные документы за сентябрь для своих абонентов. Они уже доступны в личном кабинете организации, напомнили жителям региона в министерстве ЖКХ Подмосковья.
«Те, кто оформил подписку на электронный счет, не получат его бумажный дубликат. Если почтовый ящик пуст, значит, квитанция готова в личном кабинете и отправлена на электронную почту», - уточнили в ведомстве.
Счета следует оплатить до 10-го числа следующего месяца. Это можно сделать в личном кабинете МосОблЕИРЦ, в мобильном приложении организации, через кнопку моментальной оплаты на сайте учреждения, через терминалы или в офисах центра, через QR-код в квитанции и другими способами.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей. Он назвал тему «чувствительной и важной».
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