18 декабря 2023, 19:01

Единый расчетный центр Подмосковья напомнил о новогодних коммунальных бонусах

Unsplash
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Абоненты МосОблЕИРЦ могут получить подарки и купоны на скидки при каждом входе в личный кабинет в период с 18 по 24 декабря. Пользователей ждут более 80 предложений в таких категориях, как: онлайн-гипермаркеты, доставка, образование, продукты питания, товары для дома и многие другие.

Получить бонусы можно в личном кабинете. Для этого следует зайти в раздел «Бонусы и акции» - «Подарки и скидки пользователям личного кабинета МосОблЕИРЦ». После этого можно выбрать любое количество бонусов и применить их при оформлении покупки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
18 декабря 2023, 18:41
Работу 14 светофоров скорректировали в Подмосковье за неделю
Минтранс Подмосковья
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За неделю специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья оптимизировали работу 14 светофоров. Работы провели в Серпухове, Люберцах, Мытищах, Балашихе, Луховицах, Истре, Красногорске и Наро-Фоминском округе.

Так, в Серпухове скорректировали режимы работы светофоров на улице Коншиных, улице Оборонной, а также на повороте с проезда Мишина на улицу Советскую.

В Наро-Фоминске работы выполнили на пересечении улиц Магистральной и Домостроительной. Специалисты увеличили время проезда по улице Магистральной, а в Люберцах уменьшили время проезда по Зенинскому шоссе.

В региональном Минтрансе уточнили, что с начала года более 180 светофоров оснастили пешеходными кнопками, а на более 130 светофорах появились право- и левоповоротные секции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
18 декабря 2023, 18:36
От стройматериалов до сельского хозяйства. Главы Подмосковья и Белоруссии обсудили векторы сотрудничества
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Подмосковье и Белоруссия договорились выйти на новый уровень партнерства в сферах коммунального и сельского хозяйств, дорожного строительства, медицинских услуг и инноваций. Об этом стало известно на встрече губернатора Андрея Воробьева и президента Александра Лукашенко в Минске.

«Лучший показатель за всю историю сотрудничества Белоруссии - с вашей областью», - подчеркнул, обратившись к губернатору, Александр Лукашенко.

Через Подмосковье проходит импорт белорусской продукции в Россию.

«Сегодня около 20% всех контейнерных грузов идет через область, и эта доля будет только увеличиваться», - добавил глава Подмосковья.

1. Обновление парка уборочной техники Только в этом году Подмосковье закупило 430 тракторов «Минского тракторного завода» и 17 погрузчиков компании «Амкодор».

План на 2024-й - еще 162 трактора и 32 погрузчика. Компания «Амкодор» планирует построить в Мытищах сервисный центр запчастей. Подмосковье предоставит земельный участок без торгов.

Подмосковье и Белоруссия сотрудничают в вопросах, связанных с бытовой техникой, продуктами питания, лекарствами, запчастями для техники и не только.

«Наш регион большой: мы с Москвой растем почти на 200 тысяч человек в год. Стройка очень заметная. Социальные объекты, дорожная инфраструктура - все это нуждается в материалах», - сказал Андрей Воробьев.

Дорожная инфраструктура и строительные материалы - одни из ключевых направлений. При этом импортозамещение получает первостепенное значение. В регионе 69 индустриальных парков, пять особых экономических зон, три международных аэропорта.

Андрей Воробьев и Александр Лукашенко отметили ряд важных направлений для развития сотрудничества.

«Белорусские компании могут себя у нас найти» Московская область и Республика Беларусь тесно сотрудничают в торговле, экономике, гуманитарном направлении.

«Спасибо за приглашение и за ту предварительную работу, которую мы провели с вашей командой. Мы сегодня здесь, чтобы выразить уважение, благодарность за вашу позицию и ваше отношение. Для Подмосковья Белоруссия - один из самых крупных партнеров и по экспорту, и по импорту», - отметил Андрей Воробьев.

По словам Лукашенко, у Подмосковья - стабильно лидирующие позиции в России по социальному и экономическому развитию. Регион - на первом месте в стране по объему торговли.

2. Кооперация подмосковных и белорусских предприятий В Подмосковье, на Коломенском заводе, изготавливают двигатели для «Белаза», а на предприятии в Ногинске - топливные насосы для Минского моторного завода.

Востребована продукция Могилевского завода лифтового машиностроения. В прошлом году в регион поставили свыше 480 единиц, в этом - уже более 300.

3. Сельское хозяйство и экспорт «Еще одна большая тема - это все, что касается сельского хозяйства и потенциала экспорта продукции за рубеж. У нас крупные хабы, и это позволяет производителям экспортировать свою продукцию в разные уголки мира», - подчеркнул Воробьев.

Республика входит в число мировых лидеров по экспорту мясных и молочных продуктов. Она готова оказать содействие в развитии молочного производства, в поставках элитных семян белорусской селекции, кормов, удобрений и средств защиты растений.

4. Культурный и образовательный обмен «Особое внимание - нашему культурному, образовательному обмену. В Подмосковье есть флагманские школы, которые с большим удовольствием примут ребят из Белоруссии. А преподаватели могут обмениваться методиками воспитания, преподавания. Мы дорожим отношениями с Белоруссией», - сказал Андрей Воробьев.

5. Медицинские услуги и реабилитация Александр Лукашенко отметил, что многие жители Московского региона уже побывали в белорусских здравницах, воспользовались услугами их учреждений. Это направление тоже будут развивать.

6. Наука и инновации «Московская область обладает одним из крупнейших в России научно-технических комплексов. Белоруссия заинтересована в расширении сотрудничества по различным вопросам научно-технической деятельности», - сказал Лукашенко.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Вместе с тем новые возможности в регионе откроют для себя производители плитки «Керамин» и сухих строительных смесей «Белцемент».

При этом показатели продолжают расти. Ожидается, что 2023 году они окажутся больше 10 миллиардов долларов.

На примерах Таким образом, Московская область намерена вложить значительные средства в обновление парка и приобретение техники белорусского производства.

«Знаю, на территории вашей области планируется создание производства сухих строительных смесей на базе белорусского цемента. Предлагаю этим не ограничиваться и добавить изготовление бетона», - добавил Лукашенко.

Андрей Воробьев Александр Лукашенко Торговля Экономика
18 декабря 2023, 18:22
Замначальника «Мособлпожспаса» рассказал о правилах запуска пиротехники в Подмосковье
Телеканал «360»
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Запускать пиротехнику разрешено в Подмосковье. Для этого есть специальные площадки. О мерах предосторожности при запуске салютов и петард рассказал заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин в эфире «360».

Безопасные праздники «Прежде всего, при покупке изделия нужно посмотреть сертификат в специализированном магазине. Также на коробке или упаковке написана инструкция. Нужно внимательно ее прочитать, ни в коем случае не делать ничего лишнего», - подчеркнул Щетинин.

По его словам, много несчастных случаев возникает из-за алкогольного опьянения. Люди направляют пиротехнику друг на друга и получают травмы.

Он также напомнил основные правила безопасности. Пиротехнику запрещено запускать ближе 50 метров от здания, в местах, где есть горюче-смазочные материалы, в Национальных парках и парках развлечений, а также на территории дворов-колодцев.

В новый год с новым оборудованием Щетинин также рассказал об обновлении спецоборудования. Речь идет о пожарно-спасательной и инженерной технике - это квадроциклы, снегоходы и другие востребованные машины.

«Вся она современная, российского производства. Каждый год идет обновление техники при поддержке правительства и губернатора Московской области», - заключил заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели
18 декабря 2023, 18:21
Более 6 тысяч предпринимателей Подмосковья посетили предновогодний форум
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Двухдневный форум «Мой бизнес. Елка „100% Подмосковье“» прошел в гастроквартале «Три вокзала. Депо». Мероприятие посетили свыше шести тысяч предпринимателей. Для гостей подготовили мастер-классы, панельные дискуссии, а также концерт.

Все желающие смогли посетить ярмарку-выставку, где была представлена новогодняя продукция подмосковных компаний.

«Большая часть посетителей - это представители бизнес-сообщества. Площадка „елки“ стала пространством для делового общения», - прокомментировала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

В первый день форума на площадке собрались около двух тысяч человек. Участники подвели итоги работы за год, а также наметили планы на 2024. Предприниматели узнали о создании личного бренда и работе с нейросетями, а также побывали на мастер-классе по контактному жонглированию.

Во второй день гостям рассказали, как сделать продукт уникальным, продвигать интернет-магазины и познакомили их с принципами тайм-менеджмента.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса в Подмосковье. Он также напомнил, что в регионе приняли решение по развитию новых индустриальных парков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области

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