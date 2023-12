Единый областной день тренировок по эвакуации прошел в Можайске

Пляж на Оке «Серпуховские Мальдивы» с 29 декабря по 8 января станет местом проведения благотворительной новогодней елки «Рождественская сказка Федерации бокса России». Гостей ждут концерты звезд российской эстрады, аттракционы, квесты, подарки и мастер-классы от известных спортсменов.

Перед гостями выступят Клава Кока, Ольга Бузова, Кравц, Отец Фотий с хором «Русский формат» группа NLO (Not Like Others), Султан Лугачев, Мэри Гу, Gayazovs Brothers, просто Лера, Nemiga, Хор Сретенского Монастыря и группа Rasa. Каждый день на сцену поднимется новый артист, чтобы исполнить свои лучшие хиты.

Кроме того, в мероприятии примут участие известные боксеры, которые проведут мастер-классы для всех желающих. Также в программе каток, ледяные горки, спектакли, батуты, катания на лошадях, оленях и упряжках с хаски. Детей ждут дом Деда Мороза со сладкими подарками и избушка Бабы Яги.

«Рождественская сказка Федерации бокса России» начнет работу в ежедневном режиме с 12:00 до 19:00 29 декабря и закончится 8 января. Для посещения мероприятия достаточно просто зарегистрироваться на сайте.

Добраться до «Серпуховских Мальдив» можно на автобусах № 1 от железнодорожной станции «Серпухов» или на автобусе № 2 от Автовокзала, а также на электричке, доехав до станции «Ока».

Мероприятие организует Федерация бокса России при поддержке Правительства Московской области.