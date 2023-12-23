Единый областной день тренировок по эвакуации прошел в Можайске

Такие мероприятия проходят раз в квартал по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Большое внимание уделили оттачиванию навыков безопасности в образовательных учреждениях. На них смоделировали ситуации, приближенные к тем, что происходят в реальности. Кроме того, отработали действия руководителей учреждений и боевых подразделений при тушении пожара.

«Если осведомлен - значит вооружен. Научить детей правильно действовать при эвакуации, как правильно выходить, как не создавать толчение. Это большой труд. Ежемесячно эвакуации у нас проводятся в каждом учебном заведении, невзирая на то школа это или детский сад», - рассказала начальник Управления образования и отраслей социальной сферы Светлана Катальникова.

Специалисты также рассказали школьникам о мерах противопожарной безопасности и правилах пользования первичными средствами пожаротушения.

«Отдел надзорной деятельности убедительно просит со всей серьезностью отнестись к проведению данных мероприятий. Услышав звуковые сигналы, не пренебрегайте ими. Старайтесь покинуть помещение в безопасную зону на улице», - отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Вячеслав Завьялов.

Кроме того, для школьников Можайского городского округа в течение учебного года проводятся плановые теоретические занятия, открытые уроки ОБЖ, профилактические мероприятия на территории пожарных подразделений, а также тематические встречи со специалистами. Все этим мероприятия направлены на повышение культуры безопасного поведения при пожарах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.

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