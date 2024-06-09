Единый день учебной эвакуации прошел в районах Химок

Учебные и медицинские учреждения, офисы и торговые центры проверили специалисты в Химках в рамках единого дня учебной эвакуации. Он прошел во всех районах округа.

Проверки прошли микрорайоне Сходня. Сотрудники инициировали условный пожар в одном из общежитий. Аварийная сигнализация сработала, жители эвакуировались, а пожарные «ликвидировали» условные очаги возгорания и оказали помощь тем, кто не успел эвакуироваться.

«Подобные тренировки были проведены на всех объектах городского округа с массовым пребыванием людей, где единовременно может находиться более 50 человек. В первую очередь, отрабатывается взаимодействие служб и персонала объектов с пребывающими подразделениями пожарной охраны. Самое главное, что мы оцениваем – это то, как действует персонал в случае чрезвычайной ситуации», – рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности профилактической работы Александр Анжауров.

Учебная эвакуация продемонстрировала: жители Химок готовы к чрезвычайным ситуациям. Такие тренировки эвакуации проходят ежеквартально по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Особый акцент сделан на пожарную безопасность в образовательных учреждениях.

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