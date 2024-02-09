Единый день профориентации прошел для школьников с ОВЗ в Подмосковье
Второй этап Единого дня профессиональной ориентации для школьников с инвалидностью и ОВЗ прошел в Подмосковье. В акции приняли участие три с половиной тысячи учеников.
Как рассказали в Министерстве образования Московской области, колледжи, техникумы и вузы региона организовали для детей экскурсии, мастер-классы, профессиональные пробы, встречи с будущими работодателями и многое другое.
«Ребята окунулись в атмосферу профессионального образования, получили сведения о специальностях, профессиях и будущих работодателях», - рассказали в ведомстве.
В Едином дне профессиональной ориентации приняли участие такие крупные компании, как концерн «Калашников», «Ростелеком», «Мособлгаз» и другие.
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