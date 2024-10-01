Единый день открытых дверей «Профессионалитет» проведут в Подмосковье 19 октября

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, в этот день ребят ждут экскурсии на производство, мастер-классы, профессиональные пробы, встречи с представителями предприятий и многое другое.

«Этот день станет отличной возможностью для молодежи погрузиться в мир профессионального образования и сделать осознанный выбор своей будущей профессии», - добавили в ведомстве.

Будущие студенты смогут узнать подробнее о работе в разных отраслях - авиастроении, машиностроении, металлургии, радиоэлектроники, сельском хозяйстве, туризме и сфере услуг и других.

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