Единый день диспансеризации пройдет в Солнечногорске 6 апреля

По словам заведующей отделением медицинской профилактики Солнечногорской больницы Екатерины Андросовой, медосмотр нужен не только для выявления болезней, но и для профилактики их возникновения.

«Диспансеризацию необходимо проходить для оценки факторов риска, которые приводят к хроническим неинфекционным заболеваниям, те самые первые звоночки, скорректировав которые, можно предотвратить заболевание вовсе. Проявление заботы о своем здоровье, даже когда ничего не беспокоит, начинается с диспансеризации», - рассказала Андросова.

Единый день диспансеризации пройдет 6 апреля с 9:00 до 14:00 в Центральной поликлинике города. В обязательную программу обследования входит флюорография, общий анализ крови, биохимия, ЭКГ с 35 лет и маммография.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».