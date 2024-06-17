17 июня 2024, 17:25

Единый день диспансеризации прошел в поликлиниках Химок

Администрация Химки г.о.
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Единый день диспансеризации прошел в поликлиниках Химок. Жители прошли осмотры онколога, гинеколога, уролога, сдали различные анализы на выявление рисков развития онкологии и получили консультации профильных специалистов.

Медицинские обследования проводили в два этапа. Первый - скрининг, который позволяет выявить признаки хронических неинфекционных заболеваний и факторы риска их развития. В рамках второго этапа врачи проводят дополнительные обследования и уточняют диагноз. Его назначает врач-терапевт при наличии соответствующих показаний.

«Регулярная диспансеризация позволяет увидеть отклонения от нормы, поймать болезнь на ранней стадии. Зачастую даже очень серьезные болезни выявляются тогда, когда уже упущено благоприятное время для лечения», - прокомментировал депутат, главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

Чтобы пройти диспансеризацию, нужно обратиться в медучреждение с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования. Вместе с тем записаться можно на портале «Здоровье» или по номеру телефона 122.

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Больницы Химки Болезни Врачи Диспансеризация
17 июня 2024, 18:40
Семейный фестиваль «7ЯФест» провели в Павловском Посаде
Администрация Павлово-Посадского городского округа
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Восьмой региональный семейный фестиваль прошел в музейно-выставочном комплексе «Княжий двор». Для участников организовали концерт, мастер-классы, благотворительную акцию и экскурсию.

На традиционном фестивале семьи с детьми поучаствовали в анимационной программе, побывали в игровой зоне, выполнили спортивные и интеллектуальные задания. Также работали фотозона и зона аквагрима. Здесь можно было приобрести товары от ремесленников и сувениры. В финале состоялась ярмарка призов. На ней дети сами выбирали и приобретали сувениры на заработанные в ходе активностей «7ЯФестки».

Кроме того, на сцене прошло награждение многодетных семей за достойное воспитание детей и активную жизненную позицию. Глава Павловского Посада Денис Семенов поблагодарил за организацию фестиваля сотрудников центра развития и поддержки семьи «Росток».

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Праздники Семья Фестивали Павловский посад
17 июня 2024, 18:29
Финал чемпионата «Профессионалы» стартовал в Воскресенске
Администрация г.о. Воскресенск
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Отборочные соревнования по профессиональному мастерству компетенции «Укладка напольных покрытий» стартовали в «Воскресенском колледже».

Шесть студентов из Воскресенска, Новосибирска, Москвы, Набережных Челнов и Краснодарского края посоревнуются за звание лучшего.

«Мы сегодня первый раз проводим итоговый Национальный чемпионат по компетенции „Укладка напольных покрытий“. Очень долго мы к этому шли и много трудились. Надеюсь, что соревнования пройдут в доброжелательной обстановке взаимопонимания и взаимоуважения», - рассказала директор «Воскресенского колледжа» Алла Лунина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Студенты Воскресенск
17 июня 2024, 18:08
Оборот малого и среднего бизнеса Подмосковья составил почти 3 триллиона рублей за год
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Оборот компаний среднего и малого бизнеса Московской области в секторе торговли превысил 2,9 триллиона рублей по итогам прошлого года. Об этом сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что эти предприятия составляют около 30% экономики Подмосковья и обеспечивают занятость примерно 1,9 миллиона человек.

В их числе есть транспортные и логистические компании, производители, предприятия в сфере строительства и недвижимости. Значительную роль также играют торговые компании, работающие как на внутреннем рынке, так и за его пределами.

На сегодняшний день количество субъектов МСП в Московской области составляет приблизительно 456 тысяч.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
17 июня 2024, 17:53
Обучающий курс по робототехнике проведут в 150 школах Подмосковья
Министерство образования МО
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Обучение в сфере робототехники и биотехнологий в прошлом учебном году прошли более 700 школьников. В дальнейшем в проекте «Инженеры будущего» примут участие еще около четырех тысяч детей.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, проект разработали в технопарке Физтех-лицея имени Капицы. В нем участвовали 29 школ региона. В грядущем учебном году программа охватит свыше четырех тысяч ребят более чем из 150 учреждений.

Проект нацелен на подготовку инженерных кадров и технологических лидеров. В рамках одного из курсов школьники узнают о современных биотехнологиях и последних достижениях в области экологии.

Кроме того, ребята изучат инновационные решения в сфере пищевой промышленности, научатся разрабатывать системы для интерпретации визуальной информации для управления роботами и многому другому.

В результате участники подготовят проекты, которые представят на Национальной технологической олимпиаде и Национальной технологической олимпиаде Junior, а также на конференциях «Старт в инновации», «Шаг в будущее» и других.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Школьники

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