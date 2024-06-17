Единый день диспансеризации прошел в поликлиниках Химок

Медицинские обследования проводили в два этапа. Первый - скрининг, который позволяет выявить признаки хронических неинфекционных заболеваний и факторы риска их развития. В рамках второго этапа врачи проводят дополнительные обследования и уточняют диагноз. Его назначает врач-терапевт при наличии соответствующих показаний.

«Регулярная диспансеризация позволяет увидеть отклонения от нормы, поймать болезнь на ранней стадии. Зачастую даже очень серьезные болезни выявляются тогда, когда уже упущено благоприятное время для лечения», - прокомментировал депутат, главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

Чтобы пройти диспансеризацию, нужно обратиться в медучреждение с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования. Вместе с тем записаться можно на портале «Здоровье» или по номеру телефона 122.

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