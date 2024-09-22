Единый день безопасности на дорогах провели в Дмитровской школе № 5

Перед первым уроком представители сообщества родителей и отряда юних инспекторов движения проверили, как ученики и их родители соблюдают правила дорожного движения по дороге в школу.

Ребята из отряда юных инспекторов движения напомнили ученикам младших классов о том, как безопасно переходить дорогу. Родителям и детям, приезжающим в школу на машинах, рассказали о правилах высадки юных пассажиров.

«Цель акции - доступно разъяснить правила, а также донести до детей смысл - опасности несоблюдения правил», - прокомментировал один из организаторов мероприятия.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».