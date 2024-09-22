Единый день безопасности на дорогах провели в Дмитровской школе № 5
В Дмитровской школе № 5 состоялся Единый день безопасности на дорогах. В рамках мероприятия организовали и традиционную акцию «Родительский патруль».
Перед первым уроком представители сообщества родителей и отряда юних инспекторов движения проверили, как ученики и их родители соблюдают правила дорожного движения по дороге в школу.
Ребята из отряда юных инспекторов движения напомнили ученикам младших классов о том, как безопасно переходить дорогу. Родителям и детям, приезжающим в школу на машинах, рассказали о правилах высадки юных пассажиров.
«Цель акции - доступно разъяснить правила, а также донести до детей смысл - опасности несоблюдения правил», - прокомментировал один из организаторов мероприятия.
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