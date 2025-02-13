Единые дни диспансеризации пройдут в Раменском 15 февраля, 1 и 22 марта

С помощью комплексного обследования можно определить, здоров ли человек, выявить наличие факторов риска развития различных заболеваний или же обнаружить подозрения на скрытые заболевания, требующие дальнейшего обследования и лечения.

Первый этап диспансеризации проводят для выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний.

Перечень медицинских осмотров и диагностических процедур в рамках диспансеризации определяют в соответствии с возрастом пациента. Периодичность обследования составляет один раз в три года для лиц в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно для лиц старше 39 лет.

Диспансеризацию проводят в поликлинике по месту жительства. Процедуру проходят утром натощак.