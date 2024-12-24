24 декабря 2024, 19:09

Единую карту для инвесторов и застройщиков создали в Подмосковье

Минэнерго МО
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Агентство развития коммунальной инфраструктуры, подведомственное Министерству энергетики Московской области, создало платформу для объединения информации о ресурсных возможностях в регионе. Новая карта доступных мощностей станет полезным инструментом для инвесторов и застройщиков.

Правительство Московской области работает над тем, чтобы упростить доступ к информации для потребителей. С каждым годом количество электронных услуг, предлагаемых на региональном сайте, увеличивается.

«Теперь процесс поиска подходящего места для строительства дома, завода или установки автозаправочной станции станет намного проще. Всего одним кликом можно выбрать нужную территорию и узнать о наличии тепловых, газовых, электрических, водоснабжающих и водоотводящих ресурсов как по отдельности, так и в комплексе», - отметил министр энергетики региона Сергей Воропанов.

Он добавил, что также пользователь сможет перейти по ссылке для оформления заявки на подключение к инженерным сетям и узнать стоимость присоединения.

Строительство Заводы
24 декабря 2024, 18:47
Подмосковье выиграло 4 медали на международном турнире по восточным единоборствам
Эльмир Алиев
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Представители Московской области выиграли четыре медали на международных соревнованиях по восточным боевым единоборствам «Молодежный чемпионат СНГ». В копилке Подмосковья два золота, серебро и бронза.

В Министерстве физической культуры и спорта Московской области отметили, что в категории юноши до 14 лет первые места заняли Артем Литвиенко и Байтур Ирисалиев. В этой же категории третье место занял Михаил Колобов.

Алина Кочкина стала обладательницей серебряной медали. Девушка выступала в категории юниорки 15-17 лет. Международный турнир проходил с 20 по 22 декабря в Минске. За два дня свое мастерство продемонстрировали 540 спортсменов из России, Белоруссии, Алжира, Польши и Молдавии.

Спортсмены
24 декабря 2024, 18:33
Вебинар об экспорте продукции во Вьетнам пройдет в Подмосковье 14 января
фото: Медиасток.РФ
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Производителей агропромышленного комплекса Московской области приглашают на вебинар «Начало экспорта во Вьетнам в 2025 году. Изменения в условиях торговли и новые перспективные ниши». Мероприятие пройдет 14 января с 10:00 до 12:00.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что экспортерам разъяснят процесс подготовки и адаптации товаров и услуг к рынку, расскажут о его ключевых особенностях, а также о правилах сбыта и реализации импортной продукции в стране.

Помимо этого, предприниматели узнают об основных аспектах заключения сделок. Специалисты поделятся методиками взаимодействия с потенциальными покупателями и остановятся на этике делового общения. Присоединиться к вебинару можно, предварительно зарегистрировавшись по ссылке.

Экспорт Бизнес
24 декабря 2024, 18:18
Еще 14 семей в Ногинске переедут из аварийного жилья в новые квартиры
пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Торжественный и важный момент произошел в жизни некоторых жителей Богородского округа. Из ветхого аварийного жилья они переедут в новые квартиры, недавно переселенцы получили ключи.

Счастливыми обладателями ключей от новых квартир стали 14 семей из домов № 5 и № 7 по улице 8 Марта. Скоро они переедут в комфортабельное жилье в доме № 14 Б по улице Юбилейной. Жители получили новые квартиры раньше заявленного срока - согласно программе это планировалось только в 2027 году.

Также в 2024 году расселены 29 помещений дома № 23 по улице Советской Конституции. В этом году процесс переселения из этого здания подошел к завершающему этапу.

Только в Ногинске были расселены 642 семьи из 17 аварийных домов. 149 семей планировалось выделить новое жилье в 2025 году, но и они уже стали новоселами. В Старой Купавне в новый многоквартирный дом на Чкалова переехали 384 семьи.

В планах следующего года - переселить 908 жителей 23 ветхих зданий в новый дом на улице Кирова в Старой Купавне. Также запланировано строительство многоквартирного дома в Купавне. Плюс будут приобретены жилые помещения для расселения аварийных домов по трем адресам в Ногинске.

В номинации «Жилье и городская среда» в рамках ежегодной специальной премии «Прорыв года» Богородский округ стал победителем. По переселению жителей из аварийного жилого фонда муниципалитет - безусловный лидер в области.

Высокий результат Богородского округа был отмечен на заседании Высшего совета Московской области под руководством Андрея Воробьева, где были подвели итоги работы муниципалитетов в уходящем году.

Богородский Аварийное жилье Квартиры
24 декабря 2024, 18:10
Подмосковное министерство напомнило о штрафах за незаконный сброс отходов
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Московская область уделяет большое внимание контролю за правильностью утилизации отходов. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона напомнили, что за незаконный сброс отходов предусмотрены штрафы. Только в 2024 году они превысили 23 миллиона рублей.

За правильностью обращения с отходами следят камеры системы «Безопасный регион». С начала года в Подмосковье зарегистрировали почти две тысячи случаев сброса мусора, в 812 из них речь шла о строительных и крупногабаритных отходах.

В ведомстве уточнили, что больше всего нарушений за 12 месяцев зафиксировали в Истре, Одинцове, Клину, Ленинском округе, Пушкино, Сергиевом Посаде и других округах.

Напомним, за сброс отходов в неположенном месте предусмотрены штрафы до 70 тысяч рублей для физических лиц, до 100 тысяч рублей для должностных лиц и до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

Штрафы Мусор

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