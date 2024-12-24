Единую карту для инвесторов и застройщиков создали в Подмосковье

Правительство Московской области работает над тем, чтобы упростить доступ к информации для потребителей. С каждым годом количество электронных услуг, предлагаемых на региональном сайте, увеличивается.

«Теперь процесс поиска подходящего места для строительства дома, завода или установки автозаправочной станции станет намного проще. Всего одним кликом можно выбрать нужную территорию и узнать о наличии тепловых, газовых, электрических, водоснабжающих и водоотводящих ресурсов как по отдельности, так и в комплексе», - отметил министр энергетики региона Сергей Воропанов.

Он добавил, что также пользователь сможет перейти по ссылке для оформления заявки на подключение к инженерным сетям и узнать стоимость присоединения.