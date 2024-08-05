05 августа 2024, 10:13

Единая школьная лига по развитию спорта появится в Подольске

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Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов провел профильный час со специалистами в сфере образования. На заседании обсудили создание спортивной школьной лиги.

«Запускаем в Подольске единую школьную спортивную лигу. Новый проект объединит неравнодушных к активному образу жизни ребят, даст возможность показать свои силы и умения в баскетболе, волейболе, мини-футболе, шахматах. Уверен, раскроем много новых талантов», - сказал Григорий Артамонов.

Каждая школа должна разработать свою символику и выбрать цвет формы. Власти помогут приобрести необходимый инвентарь и экипировку для юных спортсменов. Тренировочный процесс будет проходить на базе учебного заведения, а соревнования - на спортивных площадках Подольска. В рамках лиги разработают систему поощрения лучших игроков, тренеров и образовательных учреждений.

Первые соревнования планируется провести в октябре. Сегодня школы активно включаются в работу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Подольск Школы
05 августа 2024, 09:52
Белорусский театр «Лялька» покажет спектакль о Тиме Талере в Мытищах
Медиасток.рф
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Театр «Лялька» покажет в Мытищах спектакль «Куклы Тима Талера, или Проданный смех». Заслуженный коллектив Республики Беларусь выступит в Доме культуры «Яуза» 16 сентября.

Коллектив из Витебска вышел в финал премии «Имени Железкина» в номинации «Лучший спектакль зарубежного театра кукол». Кукольный театр появился при Белорусском государственном драматическом театре имени Якуба Коласа в 1985 году. Первый премьерный спектакль «Дед и журавль» показали 20 апреля 1986 года.

В сентябре театр «Лялька» представит в Мытищах спектакль «Куклы Тима Талера или Проданный смех». Зрителям представят историю о морских путешествиях, бедности и богатстве. Приобрести билеты на спектакль можно по ссылке или в кассе театра «Огниво». 6 Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Белоруссия Мытищи Театры
05 августа 2024, 09:46
Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 5 августа
Медиасток.рф
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Свыше миллиона машин насчитали на подмосковных дорогах утром 5 августа. Это на 1,3% меньше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Боровском, Волковском, Носовихинском, Каширском, Ленинградском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым» и М-4 «Дон».

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
05 августа 2024, 09:38
Театр кукол из Вьетнама выступит в ДК «Яуза» в Мытищах
Медиасток.рф
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Художественный театр кукол из города Хайфон во Вьетнаме вышел в финал фестиваля «Имени Железкина». Труппа выступит в Доме культуры «Яуза» в Мытищах 12 сентября.

Гости из Вьетнама стали финалистом в номинации «Лучший спектакль зарубежного театра кукол». Кукольный театр был основан в Хайфоне в 1969 году. Его сотрудники сохраняют традиционный кукольный фольклор национального вьетнамского театра, в том числе искусство театра кукол на воде.

В Мытищах труппа представит спектакль «Ритм родного города». На сцене в исполнении марионеток можно будет услышать песню «Здравствуй, Вьетнам». Зрители познакомятся с вьетнамскими девушками из деревни Кинь Бак, которые умело управляют куклами под современную музыку. Приобрести билеты на спектакль можно по ссылке или в кассе театра кукол «Огниво». 6 Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Театры Вьетнам
05 августа 2024, 09:25
Котельные в Воскресенске отремонтируют к отопительному сезону
Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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В Подмосковье продолжается подготовка к отопительному сезону. Сейчас ремонтные работы ведутся на котельных в Белоозерском и на улице Мичурина в Воскресенске.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин вместе с директором филиала «Газпром теплоэнерго МО» Дмитрием Хрипуновым проверили подготовку муниципальных котельных к зиме. Они осмотрели котельные на улицах Мичурина, Рабочей и Комсомольской в Воскресенске, а также котельную в городе Белоозерский.

К отопительному сезону на всех объектах проводятся планово-предупредительные работы. Так, благодаря расширенной программе ремонта на котельной в Белозерском заменен сетевой насос, а на котельной на улице Мичурина в Воскресенске капитально отремонтируют котел. Также ведутся гидравлические испытания на сетях, которые позволяют выявлять проблемные участки теплотрасс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве 37 километров теплосетей в Солнечногорске до конца года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Отопление Воскресенск

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