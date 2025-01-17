17 января 2025, 13:27

Единая диспетчерская служба Чехова признана лучшей в Подмосковье

Медиасток.рф
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Единая дежурно-диспетчерская служба в Чехове заняла первое место в Подмосковье по итогам 2024 года. За это время специалисты отработали более 184 тысяч вызовов.

Специалистам ЕДДС в Чехове вручили грамоту за первое место.

«За 2024 год операторами 112 принято больше 184 тысяч вызовов. Среднее количество в сутки - 450, иногда бывает и до тысячи. У нас выведен „Безопасный регион“ - все камеры, которые находятся в Чехове и в муниципальном округе. Если что-то происходит, дежурный набирает адрес и видит, какие оперативные службы находятся там», - рассказал директор ЕДДС Валентин Дурягин.

ЕДДС работает по принципу одного окна. Заявителя могут соединить со всеми экстренными службами. Такие действия помогают спасти жизни. Например, Юлия Ларичева рассказала, что им удалось найти девушку, которую взяли в заложники.

«Это было в начале моей работы. Обратилась девушка и заявила, что ее похитили, но она не знает, где находится. Совместно с сотрудниками полиции, знание города помогло, нашли ее и спасли. Действительно, она была в заложниках», - рассказала оперативный дежурный ЕДДС Юлия Ларичева.

В системе ЕДДС в Чехове работают свыше 60 человек, из них 33 - спасатели.

«Мы спасаем людей при пожарах, ДТП, вскрываем двери, помогаем населению. Также мы занимаемся газоспасением - это ахов, разливы на заводах, химические вещества», - уточнил спасатель старшей смены ЕДДС Антон Иванов.

В коллективе работают профессиональные династии. Юлия Кадельчук служит в ЕДДС более пяти лет по примеру матери.

«Я планирую работать здесь и дальше, помогать людям», - поделилась специалист по приему экстренных вызовов ЕДДС Юлия Кадельчук.

Такая работа требует стрессоустойчивости. В службе есть комната отдыха, где сотрудники могут отвлечься от стрессовых ситуаций. Тренажеры, массажеры и электрокамин с телевизором помогают во время рабочего дня.

За прошедший год специалисты ЕДДС спасли 33 человеческие жизни в чрезвычайных ситуациях. Работа остальных сотрудников также помогла не одному десятку тысяч людей.

Спасатели Пожары ДТП Чехов Работа
17 января 2025, 14:18
Свыше 300 млн рублей направят на социальные контракты в Подмосковье в 2025 году
Министерство социального развития Подмосковья
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Программа поддержки жителей с низкими доходами продолжается в Подмосковье. Преодолевать трудную жизненную ситуацию семьям или одиноко проживающим людям помогают социальные контракты.

В Министерстве социального развития Подмосковья напомнили, что в этом году прожиточный минимум на душу населения составляет 19 302 рубля.

Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева сообщила, что для выплат по социальным контрактам в 2025 году предусмотрено около 300 миллионов рублей. В прошлом году этой поддержкой воспользовались полторы тысячи жителей, благодаря чему удалось реализовать множество интересных проектов и идей, а некоторые из них стали важными для общества.

Социальный контракт предусматривает финансовую помощь в поиске работы, старте бизнеса, ведении личного подсобного хозяйства и других направлениях.

Максимальная сумма помощи по контракту может достигать 350 тысяч рублей, а ежемесячные выплаты для поиска работы равны прожиточному минимуму для трудоспособного населения - в этом году это 21 039 рублей.

Подать заявление на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта можно через региональный портал госуслуг.

Семья Работа Госуслуги
17 января 2025, 14:08
Турнир по вольной борьбе прошел в Химках
Администрация Химки г.о.
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Чемпионат по вольной борьбе прошел в Химках. Участие в соревнованиях приняли свыше 100 спортсменов из Москвы, Московской области и Твери.

Честь городского округа Химки отстаивали борцы из спортивных школ «Альбаго» и «Виктория». Победителями турнира стали Геворг Кочоян, Адилхан Сабыров и Давид Палоян. Все участники, независимо от результатов состязаний, заслужили призы, почетные грамоты и подарки.

«Поддержка детского спорта - инвестиция в будущее. Такие турниры помогают ребятам раскрыть свой потенциал, научиться работать в команде и стремиться к победам», - отметил муниципальный депутат Алексей Федоров.

Среди участников чемпионата были дети из многодетных и малоимущих семей. Подобные спортивные мероприятия помогают продвигать здоровый образ жизни и самодисциплину.

Так, в Химках регулярно проводят эстафеты, чемпионаты и оздоровительные разминки. Особое внимание администрация округа уделяет развитию массового спорта.

Спортсмены Химки
17 января 2025, 14:07
Лекция о быте и культуре древних славян прошла в Богородском округе
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В одном из павильонов Ногинского парка «Глухого» состоялась программа, на которой Евгения Кудрявцева и Дмитрий Большаков из клуба исторической реконструкции «Темная земля» рассказали о жизни древних славян. Посетители узнали из программы о миграциях, культуре, быте и религиозных верованиях предков.

Гости могли рассмотреть книги, иллюстрации с изображениями богов и духов природы, а также авторские куклы, изображающие Бабу-ягу и домового. Внимание посетителей привлекли и предметы обихода, одежды и оружия, созданные согласно историческим источникам, например рубаха из крапивы.

Участники активно задавали вопросы, интересуясь различными аспектами жизни славян. В конце мероприятия гости благодарили организаторов за возможность узнать больше о славянской культуре и выразили надежду на дальнейшие встречи.

Клуб «Темная земля» продолжает собирать знания о прошлом и стремится возродить историческое наследие народа, создавая уникальные проекты. Важно помнить, что без осознания своего прошлого невозможно построить будущее. Подобные мероприятия способствуют сохранению традиций и передаче знаний будущим поколениям.

История Богородский
17 января 2025, 14:05
Выставка литографий Анри Матисса открылась в Балашихе
Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
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В картинной галерее Балашихинского историко-художественного музея стартовала выставка «Анри Матисс. Взгляд». Экспозиция включает более 120 литографий, созданных мастером, сыгравшим ключевую роль в развитии современного изобразительного искусства.

Анри Матисс занимает уникальное место среди художников Западной Европы ХХ века. Его работы, отличающиеся новаторским подходом, впервые показали миру изобразительное искусство вне академических рамок. Выставка организована в партнерстве с компанией «АртГит», что, по словам директора музея Елены Елистратовой, стало важным событием для местной культуры.

«Выставка „Анри Матисс. Взгляд“ - наш седьмой совместный проект. Это ценное сотрудничество обогащает нас новыми знаниями и предоставляет жителям Балашихи уникальную возможность увидеть работы всемирно известных художников, не покидая своего города», - отметила Елена Елистратова.

На выставке представлены литографии, выполненные в 1945, 1954 и 1980-х годах в парижских и нью-йоркских отделениях Ateliers Mourlot. Особое внимание уделяется работам, созданным при непосредственном участии Матисса, включая литографии из второго издания его книги «Джаз».

Матисс стремился показать свое восприятие изображаемых людей, а не добиваться фотографической точности. В экспозиции можно увидеть портреты его музы Лидии Делекторской и других близких людей. Экскурсовод Оксана Калинина подчеркнула, что Матисс имел особую связь с Россией, и его работы были переданы в Советский Союз после его смерти.

Выставка будет открыта для посещения до 23 февраля 2024 года в картинной галерее на проспекте Ленина, 10.

Выставки Художники Балашиха

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