Единая диспетчерская служба Чехова признана лучшей в Подмосковье

Специалистам ЕДДС в Чехове вручили грамоту за первое место.

«За 2024 год операторами 112 принято больше 184 тысяч вызовов. Среднее количество в сутки - 450, иногда бывает и до тысячи. У нас выведен „Безопасный регион“ - все камеры, которые находятся в Чехове и в муниципальном округе. Если что-то происходит, дежурный набирает адрес и видит, какие оперативные службы находятся там», - рассказал директор ЕДДС Валентин Дурягин.

ЕДДС работает по принципу одного окна. Заявителя могут соединить со всеми экстренными службами. Такие действия помогают спасти жизни. Например, Юлия Ларичева рассказала, что им удалось найти девушку, которую взяли в заложники.

«Это было в начале моей работы. Обратилась девушка и заявила, что ее похитили, но она не знает, где находится. Совместно с сотрудниками полиции, знание города помогло, нашли ее и спасли. Действительно, она была в заложниках», - рассказала оперативный дежурный ЕДДС Юлия Ларичева.

В системе ЕДДС в Чехове работают свыше 60 человек, из них 33 - спасатели.

«Мы спасаем людей при пожарах, ДТП, вскрываем двери, помогаем населению. Также мы занимаемся газоспасением - это ахов, разливы на заводах, химические вещества», - уточнил спасатель старшей смены ЕДДС Антон Иванов.

В коллективе работают профессиональные династии. Юлия Кадельчук служит в ЕДДС более пяти лет по примеру матери.

«Я планирую работать здесь и дальше, помогать людям», - поделилась специалист по приему экстренных вызовов ЕДДС Юлия Кадельчук.

Такая работа требует стрессоустойчивости. В службе есть комната отдыха, где сотрудники могут отвлечься от стрессовых ситуаций. Тренажеры, массажеры и электрокамин с телевизором помогают во время рабочего дня.

За прошедший год специалисты ЕДДС спасли 33 человеческие жизни в чрезвычайных ситуациях. Работа остальных сотрудников также помогла не одному десятку тысяч людей.