Дзюдоисты из Подмосковья выиграли три медали на чемпионате России
Спортсмены из Московской области взяли золото и две бронзы на чемпионате России по дзюдо. Соревнования среди мужчин и женщин проходили с 26 сентября по 1 октября в Кемерово.
В весовой категории до 73 килограммов золотую награду взял Армен Агаян, а бронзовую - Азамат Кабисов. Среди женщин в весовой категории до 52 килограммов третье место заняла Яна Жилкина.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.
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