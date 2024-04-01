Дзюдоисты из Лобни выиграли золотые медали на соревнованиях в Нижнем Новгороде

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Ребята тренируются в клубе дзюдо «БрандКом-Мастерс» в Лобне.

Напомним, что в Лобне активно развивается спортивная инфраструктура: после реконструкции открыли обновленный стадион «Труд» на Красной Поляне. По инициативе главы городского округа Анны Кротовой, в городском округе уже скоро начнется возведение нового бассейна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и многое другое.

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