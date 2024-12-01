Дзюдоисты из Дмитрова стали призерами всероссийских соревнований

Так, с 22 по 25 ноября в Туле, на базе универсального спортивного комплекса «Новое поколение», прошли всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. Турнир был посвящен памяти Героя Советского Союза Тихмянова и собрал более 300 участников из 25 регионов России. Дзюдоисты из «Динамо-Дмитров» показали отличные результаты: Иван Шведов стал победителем, а Артем Шорохов завоевал бронзовую медаль.

С 22 по 24 ноября во дворце единоборств «Рекорд» состоялись Межрегиональные соревнования «На призы Олимпийского чемпиона В. М. Невзорова». Участие в турнире приняли более 900 спортсменов из разных регионов России, а также представители ДНР и Чеченской Республики. Александр Абрамов, представляющий «Динамо-Дмитров», стал серебряным призером в весовой категории до 66 килограммов.

23 ноября в Лобне прошел XI традиционный турнир по дзюдо «Мемориал Вячеслава Сахнова», посвященный памяти сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебного долга. Турнир собрал около 200 участников из пяти регионов страны. Дзюдоисты из Дмитрова вновь отличились: Егор Бондарь занял первое место, Александр Труфанов стал серебряным призером, а Тимур Алиев, Иван Бондарь и Глеб Хребтов завоевали бронзовые медали.

Заместитель главы округа Ирина Костышина отметила, что спортсмены традиционно показывают высокие результаты и достойно представляют Дмитровский округ на соревнованиях различного уровня. Это заслуженные награды за их трудолюбие, упорство и профессионализм.

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