Дзюдоистка из Домодедова Эвелина Босиек стала 3-ей на первенстве мира

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В полуфинальном поединке Эвелина встретилась с Манон Агати-Алуаш из Франции и уступила сопернице. В борьбе за бронзу Босиек одержала победу над Цендбазар Машбат из Монголии.

«В полуфинале попалась на „детский“ прием: не доработала в партере. Обязательно проведем работу над ошибками с тренером», - отметила спортсменка.

Эта победа стала важным шагом в карьере юной спортсменки и гордостью для ее тренеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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