Дзюдоист из Лобни занял 2-е место на межрегиональном турнире в Климовске

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Уже 15-й традиционный межрегиональный турнир по дзюдо, посвященный памяти участника Великой Отечественной войны и заслуженного работника физической культуры и спорта Московской области Михаила Шабалина, прошел в Климовске. Более 250 спортсменов из Москвы и Московской области, Рязани, Твери и Ярославля поборолись за победу.

Одним из лучших стал дзюдоист из Лобни, воспитанник спортивной школы «Академия спорта» Иван Колесников. Он завоевал второе место в весовой категории до 73 кг. Его тренирует Эдуард Манучарян.

Отметим, в Лобне большое внимание уделяют развитию спорта. На территории округа работают 18 бюджетных секций, развивается инфраструктура, возводят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Иван Колесников из Лобни стал серебряным призером межрегионального турнира по дзюдо в Климовске.

В соревнованиях приняли участие более 250 юных спортсменов.