Джазовый концерт прошел в Звенигороде в «Ночь музеев»

Гости узнали об основателе монастыря - преподобном Савве Сторожевском, о русских художниках, приезжавших писать свои картины в эти места, а также о подвиге русских воинов 1812 года.

В звенигородском Манеже посетители поучаствовали в развлекательной программе, которая прошла на площадке выставки «Простые радости».

А вечером в выставочном зале Манежа состоялся концерт джазовой музыки. Пианист-виртуоз Эльмар Сафаралиев исполнил для поклонников джаза известные композиции. Исполнитель долгое время жил и работал за границей - в Турции, Испании, Швейцарии, Германии, а три года назад он переехал в Звенигород. Как рассказал Эльмар Сафаралиев, 15 лет назад он впервые приехал в Звенигород на гастроли и с первого взгляда влюбился в этот город.

«Мои дети - не любители классической и джазовой музыки, но, к моему удивлению, им очень понравились композиции, которые исполнил Эльмар Сафаралиев. Я тоже осталась под впечатлением от концертной программы и от обаяния артиста», - поделилась впечатлениями от концерта жительница Звенигорода Анна Краева.

Она добавила, что прошедшая «Ночь музеев» запомнится жителям и гостям города надолго.

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